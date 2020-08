Quiénes y por qué queman pastizales en zona de ríos

Las quemas de pastizales no son un fenómeno nuevo. En el sector ganadero y del agro se usa como método para la renovación de las pasturas: se quema lo seco para que aparezca pasto nuevo. Sin embargo, desde el gobierno provincial apuntan que los sucesos de los últimos meses de incendios en cercanías a la ciudad de Santa Fe, de Rosario, y de otros cascos urbanos grandes santafesinos tienen características que tienen que ver con la intencionalidad de sectores políticos organizados.

Así lo manifestó Gabriel Gasparutti, subsecretario de Protección Civil de Santa Fe y designado subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, en diálogo con UNO Santa Fe. "Este miércoles hubo 19 salidas a incendios en el departamento La Capital. Han colaborado bomberos de Rincón, Las Flores, bomberos Zapadores de Recreo, Santo Tomé y de otros sectores también han venido. La situación es realmente complicada. Ayer hubo una quema intencional en la isla que está enfrente de la costanera de Santo Tomé, volaron brasas, provocó el incendio total de una vivienda muy importante. Hemos tenido muchísimos incendios en la salida del Túnel Subfluvial, en la traza de la Ruta 168 y la verdad es que ya no tenemos dudas de que estos incendios son intencionales. Absolutamente intencionales", apuntó.

Y sostuvo: "En los alrededores de la ciudad capital no hay ganadería, así que ya no podemos hablar de ganaderos que hacen quemas para renovar pastura. Estamos pensando que hay otro tipo de intencionalidad, no sabemos de parte de quién, pero es muy probable que detrás de todos estos incendios haya alguna intencionalidad política de gente organizada y la verdad es que es muy preocupante. La Justicia está trabajando, está investigando. En la zona del delta de Entre Ríos frente a Rosario ayer hubo siete detenidos por Prefectura Naval. Dos de las personas detenidas ya tenían causas por incendios intencionales y esta situación se está repitiendo en toda la provincia. Hay incendios de campos en Villa Guillermina, Villa Minetti, Ceres, Reconquista, a lo largo de la Ruta 1, hay incendios también en la autopista Santa Fe-Rosario, todos absolutamente intencionales o provocados".

incendio santo tome stafedrone 0.jpg Incendio en el bañado del río Salado desde el aire. Santa Fe en Drone

Al ser consultado en profundidad por la intencionalidad política a la que refiere y sobre si tienen más hipótesis al respecto, Gasparutti respondió: "Detrás de esto hay alguien que quiere causar daño, no solo a la población, al medioambiente, sino también al gobierno de la provincia. No estaríamos en condiciones de decir de qué sector político viene, para eso está trabajando la Justicia, la policía y también Prefectura Naval, el tema es el daño que se está ocasionando. A mí la verdad que no me preocupa tener que trabajar 24 horas; el esfuerzo que están haciendo los bomberos es descomunal y también la policía y la Prefectura. Esto se tiene que acabar".

Desde el gobierno provincial informaron además que según imágenes satelitales, la distribución de los focos ígneos se extienden por toda la provincia y en lo que va del año se registraron 2.218 en el delta. De la observación de estas se puede determinar que en los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado y San Javier se concentra el 72 por ciento de los incendios. El resto se disemina en la zona sur del delta.

bomberos santoto 2.jpg Incendio en una vivienda en Santo Tomé Franco Perego

Además, Gasparutti evaluó: "Se suma una situación climatológica e hidrológica para que estos incendios sean provocados de manera muy fácil. Al hablar con jefes de bomberos, que tienen décadas de experiencia, no le encuentran ninguna explicación a los focos que vienen apareciendo.No hay manera que se prendan espontáneamente, ni siquiera con aquella teoría de que se puede generar a partir de una colilla de cigarrillo. No es así, hay estudios científicos que dicen que una colilla no puede provocar incendios forestales".

Sobre si los bomberos encontraron materiales combustibles que hagan pensar que los incendios son intencionales, el subsecretario dijo: "En el departamento La Capital todavía no. En la zona de Rosario sí, se han encontrado elementos y personas provocando los incendios. Hay muchas personas encausadas, detenidas y con causas judiciales".

incendio santo tome stafedrone 6.jpg Incendio en el bañado del río Salado desde el aire. Santa Fe en Drone

bomberos santoto 3.jpg Incendio en una vivienda en Santo Tomé Franco Perego

Asimismo, este medio preguntó con qué cantidad de bomberos cuenta la provincia para poder abordar la magnitud de los incendios de los últimos días: "Los cuarteles de bomberos de Santa Fe están suficientemente equipados para atender la cantidad de incendios que se están produciendo. Son bomberos voluntarios que están muy agotados porque vienen con esta situación desde hace más de dos meses. Los bomberos tienen la capacidad operativa, pero realmente el nivel de desgaste y cansancio que tienen con esta situación es muy importante".

"La gente tiene que tomar conciencia de que no se debe prender un fuego ni siquiera en el jardín de su casa. No solo porque está prohibido sino porque las condiciones climatológicas lo hacen totalmente peligroso. Hemos tenido un incendio en un campo de Bella Italia en cercanía a Rafaela de un productor que quemó para limpiar su campo y generó un incendio de mil hectáreas con una autobomba absolutamente incendiada y un bombero internado en terapia intensiva con quemaduras en el 25 por ciento de su cuerpo. Esta es una actitud de inconsciencia e irresponsabilidad. Eso está pasando en muchísimos lugares de la provincia", concluyó.