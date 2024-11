Rafael Gutiérrez sobre la chance de renunciar a la Corte: "Estoy pensando la decisión pero me debo a mi gente del Poder Judicial"

En diálogo con la prensa, Gutiérrez expresó: "Los legisladores son ellos y para eso están, espero que sea para bien. No puedo opinar de este tema porque me toca personalmente, pero hay que tener en cuenta que la legislación siempre es mirando al futuro y no hacia atrás".

Tope de edad para ministros de la Corte

Respecto de los ministros y el procurador de la Corte Suprema, cesarán automáticamente en sus funciones al alcanzar los 75 años de edad. Y tendrán la chance de cinco años más previa aprobación del pliego correspondiente.

Consultado por la decisión personal que pueda tomar dada su edad, el magistrado respondió: "Estoy pensando la decisión pero yo me debo fundamentalmente a mi gente que son los magistrados, los funcionarios y los empleados del Poder Judicial, con quienes comparto hace 49 años dado que ingresé como funcionario judicial en el año 1975. Fui representante de los jueces, fui representante de las cortes provinciales y estoy defendiendo los principios que siempre defendí".

"Más allá del punto de vista distinto que podamos tener en algunas cosas hay una postura de respeto como corresponde entre los tres poderes", aseguró sobre su relación con el gobernador Maximiliano Pullaro.