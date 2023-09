Ráfagas de viento cercanas a los 60 km/h en Santa Fe provocaron la caída de postes, cables y ramas

El fenómeno comenzó cerca de las 14 y pasadas las 19 permanecía en la región, aunque con menor intensidad.

La estación meteorológica que se encuentra en el CIC de F. Zuviria registró la máxima velocidad de viento a las 14:35 hs, con ráfagas que alcanzaron los 56.8km/h.

En las zonas periféricas a esta capital se alcanzaron a medir ráfagas de hasta 66 km/h. En ese sentido, el Aeropuerto de Sauce Viejo anotó vientos de hasta 68 km/h.

El Servicio Meteorológico renovó el alerta por vientos fuertes. "El área se verá afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", comunicó el organismo.

La funcionaria pidió no subestimar el viento, y recomendó: "Para las personas que se trasladan puede generar situaciones de peligro. Les damos las recomendaciones de sacar los elementos al aire libre que se puedan volar, que se tomen medidas de precaución, no exponerse si no es necesario; retirar las macetas que están en balcones. Son medidas para evitar accidentes".