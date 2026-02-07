Uno Santa Fe | Santa Fe | ranking

Rankings internacionales: la UNL se afirma entre las universidades mejor posicionadas de Argentina y la región

Los resultados 2026 de los rankings QS y Times Higher Education vuelven a ubicar a la Universidad Nacional del Litoral entre las instituciones más destacadas del país, con reconocimiento en áreas clave de la investigación y la formación académica.

Redacción UNO Santa Fe

7 de febrero 2026 · 13:26hs
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) consolida su presencia en los principales rankings universitarios internacionales, de acuerdo a los últimos resultados publicados por el QS World University Rankings y el Times Higher Education (THE) World University Rankings, dos de las clasificaciones más influyentes a nivel global.

La UNL participa del ranking QS desde 2016 y del THE desde 2019. Ambos sistemas se apoyan en metodologías que combinan encuestas a referentes académicos y empleadores de todo el mundo, junto con indicadores objetivos vinculados a investigación, docencia e impacto institucional, otorgando un peso central a la reputación académica.

THE 2026: la UNL, segunda entre las universidades argentinas

El Ranking Mundial THE 2026 ubica a la UNL en el puesto 1501 a nivel global, dentro de un universo de 2191 universidades de 115 países y regiones. En el plano nacional, se posiciona como la segunda mejor universidad argentina, entre las nueve instituciones del país que integran esta clasificación.

Investigadores de la UNL advierten que la arquitectura y el tránsito afectan la calidad del aire en Santa Fe

En esta edición, difundida en enero de 2026, la UNL se destacó especialmente en las áreas de Medicina y Salud, Ingeniería y Ciencias de la Vida.

El ranking elaborado por Times Higher Education evalúa exclusivamente universidades intensivas en investigación y se apoya en 18 indicadores de desempeño, agrupados en cinco grandes dimensiones: Enseñanza, Entorno de investigación, Calidad de la investigación, Perspectiva internacional e Industria, incluyendo variables como impacto de citas, transferencia de conocimientos y patentes, además de indicadores vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

QS 2026: fuerte posicionamiento regional

En paralelo, la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS) difundió en octubre de 2025 el Ranking QS de América Latina y el Caribe 2026, donde la UNL ocupa el puesto 87º entre 492 universidades evaluadas. Dentro de Argentina, se posiciona como la décima institución, entre 45 universidades participantes.

En el ranking regional, QS aplica una metodología adaptada a las particularidades de América Latina y el Caribe, basada en cinco criterios centrales: impacto y productividad de la investigación, compromiso docente, empleabilidad, impacto online e internacionalización.

unl rectorado docentes .jpg

Asimismo, en el QS World University Rankings 2026, publicado en junio de 2025, la UNL se ubica en el rango 1201-1400 a nivel mundial, sobre un total de 1503 universidades, y alcanza el puesto 12 entre las 18 universidades argentinas incluidas.

En esta clasificación global, las instituciones son evaluadas según seis métricas clave: Reputación académica, Reputación del empleador, Proporción de docentes por estudiante, Citas por facultad, Proporción de profesores internacionales y Proporción de estudiantes internacionales.

Impacto institucional y gestión de datos

Desde la UNL destacan que la participación en rankings internacionales no solo implica un ejercicio de visibilidad global, sino también un proceso interno de relevamiento, sistematización y mejora de la calidad de la información institucional. Este trabajo contribuye a fortalecer la planificación estratégica, optimizar la gestión universitaria y potenciar la presencia digital de la institución.

Más información sobre los rankings internacionales puede consultarse en www.unl.edu.ar/gobiernoabierto/rankingsinternacionales.

