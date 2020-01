Luego de conocer el informe preliminar de la autopsia a Daniela Cejas donde se estableció que los resultados "no han podido elaborar una hipótesis razonable de la causa y la mecánica de la muerte de la víctima", desde la Asociación Civil Generar convocan a una movilización. "Siendo coherentes con nuestra trayectoria y nuestras convicciones, no podemos permanecer indiferentes ante el femicidio de nuestra vicepresidenta, licenciada Daniela Cejas", dicen desde la organización.

Así, convocan a concentrarse este jueves a las 17.30 en el Memorial a las Víctimas de Violencia de Género, Almirante Brown 6998. "Esta muerte violenta, es una clara expresión del machismo y del patriarcado, que se ha atrevido a arrebatarnos la vida de nuestra compañera. Asumimos la responsabilidad de luchar por el total esclarecimiento de este hecho, aún con todo el dolor y el golpe simbólico que significa que haya sido en nuestra propia institución", apuntan desde Generar.

Cabe recordar que desde el Ministerio Público de la Acusación catalogaron ayer a Daniela como víctima, y además recomendaron (no dice a quién) "esperar los peritajes del laboratorio de histopatología forense". Asimismo, se informó que la fiscal Ana Laura Gioria dispuso la remisión de las muestras al Instituto Médico Legal de Rosario, además de otras diligencias investigativas.

Quién era Daniela

Daniela era licenciada en Trabajo Social y era la vicepresidenta de la Asociación Civil Generar, desde sus inicios en 2008. Nacida en Villa Trinidad, cursó sus estudios secundarios en Hersilia hasta que se decidió a estudiar en Santa Fe la carrera que llevó adelante con pasión por más de dos décadas. Además era referente nacional del Programa "Un niño, un futuro" de Cilsa desde la creación del mismo, en 2001. Y participaba como profesional en la Fundación Cristo Obrero.

Sospechas

La asociación civil –que es un centro de día y no un espacio de alojamiento– sufrió varios robos y destrucciones durante el 2019. Vaciaron la institución y en una de las ocasiones se llevaron hasta cubiertos y una pava eléctrica. "Lo que sabemos es que lo único que falta es el celular de ella, lo demás está intacto, no robaron nada. Hasta hay una bicicleta cerca de la puerta. La puerta estaba abierta. Tenía los documentos la plata, todo. Su auto estaba en la puerta", señaló a UNO, Liliana Loyola, presidenta de Generar. Al ser consultada si la puerta de la Asociación estaba forzada, Loyola respondió: "No sé, pero el marido pudo entrar el domingo a la mañana".

Sus amigas íntimas relataron a UNO Santa Fe que la trabajadora social estaba atravesando una separación y sus hijos se encontraban fuera del hogar, a unos 250 kilómetros, por el fin de semana. Fue la madre de una mujer joven que también colabora en Generar y de un adolescente de 14. "No sabemos por qué Daniela buscó refugio en «Nuestra Casa», Centro de Día para Mujeres en situación de Violencia", dicen desde Generar. "Estaba viviendo una situación familiar complicada. Nos dijo que estaba decidida y tranquila", detallaron y agregaron que la mujer tenía planeado mudarse esta semana con sus hijos.

En reuniones con el MPA, la organización Generar detalló que la fiscal les aseguró que estaba trabajando con el protocolo de investigación de femicidios.