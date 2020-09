Realizaron el primer Encuentro de Recuperación Comunitaria de Residuos en Arroyo Leyes

Foto: Gabriela Ferrer - Movimiento La Costa No es un Basural

Los basurales a cielo abierto y el vertedero municipal de la ciudad de Rincón son un problema grave para los vecinos de todas las localidades de la costa. La falta de políticas públicas, durante décadas, sobre los residuos devino en que se improvisen descampados sobre el lecho de la laguna Setúbal que aparecen y desaparecen según la creciente del río Paraná, contaminando el agua y las playas con basura de todo tipo que se esparce por la región del centro provincial.

Se le suma a este escenario, la desigualdad social. Decenas de familias trabajan de recuperadores o acopiadores de residuos en condiciones precarias y de alta exposición a enfermedades. No tienen elementos de protección, viven entre las montañas de residuos no controladas en viviendas con escasos materiales y entre animales sin controles sanitarios ni veterinarios.

Ante este contexto, personas de las localidades se organizaron para poner un freno al daño ambiental y de desigualdad social que se produce en sus pueblos y ciudades. Desde hace varios meses organizan jornadas de limpieza de basurales a cielo abierto en Arroyo Leyes, que tuvieron un impacto positivo en la comunidad. E impulsan reuniones con autoridades locales para aportar ideas y acciones para que esta realidad cambie. Se reconocen bajo el nombre del movimiento "La costa no es un basural".

Y este sábado celebraron el primer Encuentro de Recuperación Comunitaria de Residuos de la historia. Hubo varias actividades que se desarrollaron durante la mañana, entre ellas, talleres educativos de tratamiento de residuos, de separación y para aprender a cómo acopiar orgánicos en el patio de la casa, espacios muy comunes de tener en esa localidad. Además hubo espacios para clasificar y recuperar la basura que los asistentes lleven al lugar. El punto de encuentro fue frente a la Comuna de Arroyo Leyes, a la vera de la Ruta 1 en el kilómetro 12,5.

Los residuos que se recibieron fueron vidrios (botellas, frascos, envases); papel y cartón (papel usado de cualquier tipo, revistas y diarios, folletos y retazos, cajas o planchas); aluminio y metales (desodorantes, latas de bebidas, latas de conserva, tornillos, clavos, cables o cobre); plásticos (envases, sachets, botellas grandes y chicas, tapitas, bolsas de nailon de todo tipo y color, paquetes de galletas, alfajores, fideos, etc., ecobotellas, envases de tetrabrik); y pilas (adentro de frascos).

Tal como fue acordado, el presidente comunal de Arroyo Leyes, Eduardo Lorinz, garantizó al movimiento La costa no es un basural "el transporte para llevar los residuos recolectados hasta los domicilios de los acopiadores", explicaron los vecinos ambientalistas.

"Hubo acuerdo en empezar a abordar conjuntamente y lo antes posible una campaña de educación para concientizar en la separación en origen de los residuos en húmedos, secos y no recuperables, ya que con la sola construcción de la Planta de Transferencia, que actualmente se encuentra en obras para el levantamiento del terreno, la Comuna no habrá resuelto el problema sino que el éxito dependerá de una buena separación en origen y de una eficiente recolección diferenciada", explicaron desde el movimiento sobre las intenciones de este encuentro, que según adelantaron a UNO, no será el último.