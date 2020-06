"Resulta un tanto injusto que se deposite todo en la potestad de acción de un gobierno local, cuando en realidad todo el mundo sabe que el problema de la basura es enorme. Sin el apoyo del gobierno provincial es muy difícil sobrellevarlo y sin el apoyo también de los propios vecinos que inconscientemente vuelcan en lugares que no están habilitados", dijo el secretario de Obras, Servicios Públicos, Asuntos Hídricos y Ambiente, Ignacio Millesimo, a UNO Santa Fe en respuesta del informe especial publicado este lunes sobre el problema ambiental y social que representa el vertedero municipal y los microbasurales a cielo abierto a la vera de la laguna Setúbal.

El municipio de San José del Rincón explicó frente a las imágenes de la situación actual: "Las acciones que viene llevando el municipio son muchas. En callejón Pintos se vienen realizando acciones para transformar un basural a cielo abierto en un vertedero controlado, que va a seguir siendo a cielo abierto. La diferencia entre un basural y un vertedero es básicamente el confinamiento del suelo que se va realizando y se va tapando de manera que luego la laguna cuando crezca no se lleve ese material. Se están destinando recursos muy escasos, municipales. Por ejemplo tenemos una retroexcavadora para empujar el material hacia la celda para rellenar. Todo esto es producto de un proyecto de saneamiento del basural Pintos. Incluso están los informes de ingeniera ambiental que trabaja para el municipio que dan cuenta de los volúmenes de suelo movido, el relevamiento topográfico previo para poder llevar adelante esta acción", dijo Millesimo.

"Por otro lado, el basural San Martín, con gran parte de los residuos que se encuentran allí depositados ya cumplimentamos la primera etapa, no está completamente limpio. De hecho el 10 de este mes hicimos una plantación de árboles para delimitar el avance de la limpieza del basural. Ya limpiamos cinco veces. Parte de ese material que está estabilizado con gran cantidad de tierra se usa también para tapar las celdas de confinamiento del vertedero de Pintos. O sea que se viene llevando adelante una acción de remediación del lugar y todo hasta el momento con recursos municipales que son muy escasos. Dejamos de hacer otras cosas para hacer esto, que siempre fue prioridad para esta gestión. Estamos llevando adelante campañas desde el comienzo de la gestión de recolección diferenciada exclusiva de vidrio, la última que hicimos fue de productos electrónicos. Hemos hecho recolección de plásticos todos los martes desde el comienzo de la gestión. Les explicamos muchísimas veces a las vecinales de Villa California y de Villa Añatí que esos plásticos se mandan a una cooperativa de trabajo que queda en Alto Verde y que ellos lo recuperan", agregó el secretario.

Y continuó: "Dentro del basural Pintos que estamos tratando de transformar en vertedero, tenemos acciones concretas tanto de desarrollo social como de servicios. Se trabaja con quienes allí hacen la clasificación y entendemos que obviamente no están en las mejores condiciones ni mucho menos y desde Desarrollo Social se hace el relevamiento, se les acerca ayuda alimentaria, se monitorea a las personas. Estamos organizando a través de este programa y con Ingeniera Ambiental, la clasificación. Los plásticos que se ven en el video ya están clasificados, embolsados y listos para ser vendidos. En la acción de transformar el basural en vertedero se dispone de un playón para volcar allí los días de división clasificada de plásticos. Es decir que dentro del basural también se contempla la clasificación de manera informal en esta instancia porque los recursos son escasísimos. Sin embargo estamos tendientes hacia la futura planta de transferencia, y en esto puedo ampliar".

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_8.jpg La basura de todo tipo está amontonada en diferentes partes del vertedero, sin clasificar.

"Una vez que esté ejecutada la planta de transferencia confiamos que toda esta campaña de separación, todo este trabajo desarrollado con los recuperadores y todas estas acciones de saneamientos en las áreas críticas en cuanto a lo ambiental, vamos a poder no tener disposición final en el ejido de Rincón que es el objetivo. Obviamente la planta de transferencia lo que nos va a permitir es una mayor eficiencia en el recupero y el rechazo, y la basura propiamente dicha disponerla en el relleno sanitario de Santa Fe. Todo esto tiene un costo que excede al municipio", apuntó Millesimo.

Sobre la planta de transferencia, dijo: "Hay expedientes presentados ante los ministerios de Medio Ambiente y de Infraestructura. En la gestión anterior se aprobó el proyecto hídrico de un lote. Al lote lo compró el municipio de Rincón con fondos propios pero sin embargo va a ser empleado para la construcción de la planta de clasificación y transferencia para el consorcio que está integrado por Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines. Justamente esta semana tuvimos una nueva reunión de consorcio para ultimar detalles para el alteo del lote porque el estudio hídrico prevé una zona para comenzar a hacer un galpón y la infraestructura básica. Asimismo hubo una partida ya aprobada y se compró un camión con el transporte de residuos y también maquinarias. Es decir que en un primer desembolso ya se compró parte de lo que va a ser la planta de clasificación de residuos. En síntesis todas estas acciones me parece que dan una buena cuenta del trabajo que se viene desarrollando. El consorcio está conformado desde el 2011 y sin embargo todas las instalaciones, las licitaciones, el proyecto ejecutivo, los estudios de impacto hídrico y ambiental, todos se aprobaron desde julio de 2018 a esta parte, es decir, durante la gestión de Silvio González. Nos reunimos con las vecinales, si podemos trabajar todos juntos, bienvenido sea".

UNO Santa Fe preguntó por qué había tantos niños en el vertedero municipal, entre la basura y residuos de todo tipo: "Lo trabaja el Área de Desarrollo Social. Están relevados y se trata de que puedan cumplir con la escolaridad y se relevan necesidades del tipo alimentarias, que si lo hubiera, se trata de dar alimentos. También se les da facilidades para que se puedan acercar a la escuela, solventarles gastos de viáticos y demás", precisó Millesimo.

Además este medio consultó por los trabajadores de recolección de residuos, porque al momento de la grabación del informe especial, pasaron en tres camiones con entre cuatro y seis personas las cuales solo una tenía un guante de látex colocado en una sola mano, y ninguno tenía barbijo. "Todos los elementos de protección fueron entregados, incluso en actos presenciados por el gremio. En el caso que se detecte que no lo usen serán sancionados", respondió Millesimo.

En relación a los microbasurales que denuncian desde la vecinales, el secretario dijo: "Con la aparición de basurales nosotros estamos haciendo una fuerte tarea de control. En relación al de calle San Martín el municipio no dispone nada más allá, ni siquiera ramas. Sin embargo, desde esta gestión se ha limpiado cinco veces. Es una tarea de difusión y de concientización con el propio vecino, con los jardineros, que hacen las descargas allí. Hicimos una barricada con suelo en el kilómetro 8,3 para evitar el acceso durante la pandemia y la gente por costumbre tiraba antes desde esa barricada. Es decir eso no es una disposición del municipio y está prohibido. Cuando se detectó, se labraron las correspondientes actas de infracción por delitos ambientales. Les pedimos a los propios vecinos y ciudadanos que tomen conciencia no empeoren esta situación".

Se le señaló que vecinalistas y ambientalistas acusan a la Municipalidad de dejar ramas en algunos puntos a la vera de la defensa, donde hay basura también acumulada y muchos luego son quemados: "Para el depósito de ramas solo disponemos de callejón Pintos al fondo en una cava, apenas al otro lado de la defensa. Es un residuo biodegradable, más allá de que alguna que otra vez puede llegar a venir con alguna basura. Sin embargo en principio es netamente biodegradable. Los otros lugares no están habilitados. Incluso San Martín es un basural pero hace más de un año que no se deposita nada, ni siquiera ramas. Es un problema de antaño y estamos intentando solucionarlo. Hay problemas que nos trascienden como gestión y que vienen de muchos años atrás", apuntó Millesimo.

Sobre la enorme población de chanchos y otros animales en el vertedero municipal, el secretario admitió: "Hay un control escaso de animales. No está permitida la venta de esos animales evidentemente".

Al ser consultado de cómo llegan a estar esos animales ahí, respondió: "Hago una repregunta, ¿cómo llegan las personas a vivir ahí? Porque progresivamente el sistema va a excluyendo a la gente y se van tornando en estas situaciones que no deberían existir".

UNO Santa Fe indagó entonces sobre la situación de las personas que habitan ese lugar, a escasos metros del cartel municipal que indica que allí está el vertedero controlado, y respondió: "No están dentro del vertedero sino a los costados del callejón Pintos. Luego hay una casa más consolidada en los anillos de los residuos que hay alrededor. Estamos hablando de cerca de 400 metros cúbicos de residuos que se relevaron y que va a llevar su tiempo poder confinarlo porque esto no es de ahora, se va a llevar a una cava que va impedir que cuando el agua crezca no se arrastre todo. No es la situación ideal, ni mucho menos, pero pasaremos a tener la basura sin control a por lo menos poder confinarlo. No es un relleno sanitario, pero al menos se tiende a que haya un cierto control. Y hay muchos aspectos por solucionar, está clarísimo. También hay que entender los recursos limitadísimos que tiene el municipio".

Se le consultó además si esas personas tienen relación laboral con la Municipalidad: "Algunas de ellas sí. Tienen sus ingresos en el recupero de los materiales. Están informados que no está permitido el ingreso de niños, de menores. Y Desarrollo Social trata de evitar que esos chicos estén ahí haciendo esas tareas, trabajando básicamente".