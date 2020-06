Los basurales en la laguna Setúbal revelan un grave problema social y ambiental

INFORME ESPECIAL:

Con el río Paraná bajo, la postal sobre el terraplén en San José del Rincón –como en todas las localidades vecinas de la costa– tiene como protagonistas a enormes montículos de desperdicios de todo tipo. Pequeños basurales a cielo abierto se pueden ir encontrando cada cien metros sobre el humedal, pasando la defensa, a metros de las últimas casas y ranchos de la ciudad. Pero lo más dramático es la situación de familias enteras que viven en el "vertedero controlado" municipal, ubicado en callejón Pintos a 900 metros al oeste de la Ruta 1, a la altura del kilómetro 8. Habitan en pequeñas construcciones entre montañas de basura y son los trabajadores que buscan una forma de subsistencia en clasificar y separar residuos, sin ningún tipo de equipamiento de protección.

Decenas de chicos participan de las tareas familiares. Se encuentran expuestos a peligros inminentes sobre su salud en el acto de revolver la basura. Entre las toneladas de mugre y desperdicios se puede encontrar desde residuos patológicos, hasta restos electrónicos, orgánicos, maderas, muebles, plásticos, vidrios, etc. Cualquier cosa. Además hay una gran población de chanchos, perros y gatos en el lugar.

"Venimos trabajando para que se saque de esta zona este basural. Todo comenzó en calle San Martín y callejón Pintos, con reiteradas denuncias de vecinos e instituciones que se preocuparon por el tema. Es increíble ver esta cantidad de residuos. Se dice que es un vertedero controlado, pero no sabemos cómo se hace ese control, y dicen que tampoco es a cielo abierto... pero esto representa, a simple vista, otra cosa. Es un foco infeccioso para toda la ciudad y la provincia, porque esta basura termina en el río", explica Liliana Morel, presidenta de la vecinal del barrio rinconero Villa Añatí, parada en medio del vertedero municipal.

Según las organizaciones vecinales y ambientalistas, para disminuir el caudal de residuos en el vertedero, la Municipalidad de Rincón comenzó a depositar ramas, pasto y troncos de tareas de mantenimiento en pequeños focos al vera del terraplén sobre el humedal. Rápidamente aparecieron en esos lugares grandes cantidades de basura, que cada cierto tiempo se prenden fuego. Los plásticos de la quema quedan adheridos al suelo, que es el lecho de la laguna setúbal. Hay bolsas rojas que indican residuos patológicos, pañales, y otros residuos de todo tipo. En tiempos normales para el río Paraná, con una altura superior a los cuatro metros en el puerto Santa Fe, toda esa área está tapada de agua.

Morel agrega: "Hicieron minibasurales en la defensa del lado de la laguna Setúbal. Esto representa un gran problema, si bien ahora hay una bajante extraordinaria del río Paraná, cuando hay agua comienza a lavarse todo y la basura es arrastrada hasta la laguna, contaminándola. Ya hay organizaciones que se ocupan de este tema, de poder limpiarla. Imaginémonos si el río crece, la cantidad de basura que iría para el epicentro de la laguna. Si no tomamos conciencia de lo que estamos padeciendo, no vamos a encontrar una solución. Porque el vecino no es el que tiene la culpa de lo que ocurre, sí quienes tienen que trabajar para la solución no la dan, los demás tampoco lo harán".

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_4.jpg Decenas de niños y niñas viven o están en el vertedero municipal, sin resguardo alguno o protección. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

En relación al vertedero controlado, en pleno centro del lugar, Beatriz Antille de la vecinal de Villa California, indica: "Es a cielo abierto, donde realmente tiran la mayor parte de la basura de la costa. Este es un reclamo que venimos reiterando desde hace muchos años y en los diferentes gobiernos que han pasado. Hemos hecho una constatación con escribana, con fotos y filmaciones y se presentará en un expediente judicial que realiza la Policía de Investigaciones de Delitos Ambientales, que está en marcha desde hace un año. A su vez, hicimos una presentación en el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia".

"El problema no está solo relacionado con el medio ambiente, sino también implica la salud, ya que son muchas las personas que trabajan en el basural juntando cartón, plástico, papel o elementos para vender, sin ningún tipo de seguridad, siendo perjudicial para uno mismo", sostiene Morel.

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_3.jpg Varias familias esperan el depósito de la basura de los camiones municipales. Los trabajadores de la recolección tampoco tienen protección para resguardar su salud.

Marco normativo

Sobre lo que está permitido y qué no, UNO Santa Fe consultó a Rafael Colombo, abogado ambientalista: "A nivel nacional tenemos la Ley 24.916, de presupuestos mínimos de gestión integral de residuos sólidos urbanos domiciliarios. La provincia de Santa Fe tiene otra que también es muy buena e importante, la 13.055 que se conoce genéricamente como ley de basura cero. Demuestra que hay un nivel de fuerte congruencia entre los marcos normativos nacionales y provinciales. Establecen todas las cuestiones relativas a la gestión integral de residuos sólidos vinculados a la disposición inicial, el transporte, la transferencia, la generación, la disposición final de los residuos con todos los principios vinculados a la basura cero que se incorporó hace ya bastante tiempo".

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_5.jpg La Municipalidad de Rincón publicita la separación de basura pero no está claro cómo lo lleva a cabo. Desechos de todo tipo son depositados en el vertedero controlado de callejón Pintos. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

"Normativamente estamos muy bien, el problema es la realidad, lo que vemos en este tipo de basurales abiertos que están distribuidos en distintas partes de la provincia y la falta de una política de Estado encabezada, en este caso por la provincia y sobre todo por las autoridades locales relativas, no solo a erradicar los basurales a cielo abierto, sino a construir una política de Estado vinculada a la recolección, clasificación, tratamiento, generación de cooperativas de trabajo, pero al mismo tiempo hay una desidia muy manifiesta por este tipo de lugares, que son vertederos de porquerías, como lo llama el papa Francisco, que después termina impactando en nuestro ecosistema hídrico, como la laguna Setúbal", agregó.

Y aportó: "El problema no es solo de Rincón, es de toda el área metropolitana del Gran Santa Fe. Eso quiere decir que en general, como ocurre con los problemas medioambientales, un abordaje local no implica la solución del problema. Entonces lo que debe existir es una política interjurisdiccional, entre cada una de las localidades, que al mismo tiempo generan estos basurales a cielo abierto y comprometen a la laguna Setúbal, con la gravedad que eso trae".

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_8.jpg La basura de todo tipo está amontonada en diferentes partes del vertedero, sin clasificar.

Ambiente

Atentos a toda esta situación, desde el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) accionaron nuevamente para poder llegar a una solución. Gabriela Ferrer, integrante de la agrupación, detalló: "A partir de este cuadro tan preocupante no solo para Rincón, sino también para todo el consorcio de La Costa que incluye a Santa Rosa de Calchines y Arroyo Leyes, nosotros desde Santa Fe dirigimos una nota al gobierno provincial solicitando que se tome cartas en el asunto de manera urgente, para limpiar estos lugares en una primera etapa aprovechando esta bajante histórica".

"El otro gran tema es que no existe la recolección diferenciada, o sea que es muy poco lo que podamos llegar a hacer si hay una planta de clasificación, ya que el primer paso sería comenzar con la educación y todo eso lleva tiempo. Hay que imaginar que la ley de basura cero de la provincia tiene 12 años y todavía no se hizo nada. En el mismo petitorio también hicimos referencia al problema que implican las cloacas, que hoy en día, ninguna de las comunas de la zona las vuelca al río con algún tipo de tratamiento ", apuntó.

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_1.jpg Hay decenas de micro basurales sobre el lecho de la laguna Setúbal. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Cecilia Moscovich, activista ambiental, agregó: "Luego de presentar el petitorio en conjunto entre distintas organizaciones y clubes, nos llamaron desde el Ministerio de Medio Ambiente y se participó en dos reuniones. En una de ellas se propuso en avanzar en la limpieza de la Setúbal, lo cual es importante porque en realidad el origen de la mayor parte de los residuos que llegan allí se origina en estos lugares".

"El nudo que se debe resolver, es el problema del consorcio de la Costa, buscar una solución. Sabemos que este momento de pandemia no es el mejor por las restricciones que existen para hacer determinadas acciones, pero la ley de la basura cero es de 2009. Se comenzó con los trabajos de movimiento de suelo para construir la planta de clasificación: la idea es que estos municipios, que integran el consorcio, clasifiquen la basura, la lleven a una planta de transferencia y lo que no se puede reciclar sea trasladado para su disposición final, en Santa Fe y no este lugar, un humedal que después contamina la cuenca hídrica

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_10.jpg Los restos de residuos quemados quedan adheridos al lecho de la laguna Setúbal. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Pandemia

"En medio de una pandemia mundial por coronavirus, con todas las medidas que se imponen desde los gobiernos para proteger a cada persona, estos lugares se consideran un foco muy peligroso: este tipo de lugares son el caldo de cultivo para la trasmisión de enfermedades. Ahora en medio de este contexto, es más grave. En estos basurales circulan roedores, mosquitos y como todos sabemos en los últimos meses el basural favorece que se produzcan estos saltos zoonóticos, sobre todo cuando hay personas que manipulan los residuos o que vienen a disponerlos, recolectarlos o tratarlos", dice Colombo.

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_9.jpg En el vertedero de Rincón hay una población muy grande de chanchos, que conviven con otros animales y con las personas que trabajan en el lugar. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_7.jpg Cientos de chanchos en el vertedero controlado de la Municipalidad de Rincón. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Incertidumbre

"Los primeros martes de cada mes se levantan los plásticos, pero nosotros no sabemos adónde van. Vemos que están acumulados en el corralón municipal, pero nada más. No sabemos qué hacen con ellos, si los venden o no. Además se junta pero a medias, porque las bolsas se siguen acumulando y no se está controlando como se debe", reclama Morel. Y Antille apunta: "Seguiremos reclamando. Esperamos que se le dé importancia al tema, no solo hacer algunas cosas para que estemos contentos. Necesitamos y amerita de manera urgente que el trabajo se haga de otra manera. Es lo que pedimos como vecinos, que se le dé la importancia que tiene".

basural_jose_busiemi_rincon_vertedero_6.jpg Vecinos de la costa, representantes vecinalistas, referentes de Cepronat, activistas ambientalistas y abogados ambientalistas solicitan que se cumpla la ley de basura cero. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

"Hasta ahora la reacción por parte de las autoridades ha sido buena pero no sabemos cómo seguirá. Sobre todo también enfatizar que con hacer la planta de clasificación, que si bien es fundamental, no alcanza. Por ejemplo en Santa Fe tenemos la planta pero recupera solamente el 2%, entonces también se debe trabajar fuertemente en la educación de la población para que separe en origen, prohibir a través de alguna ley de envase aquellos que son plásticos de un solo uso, entre otras medidas", relata Moscovich.

Y concluye la ambientalista: "Nuestra idea es poder seguir con las reuniones entre todos los actores para armar una agenda de trabajo que no solo quede en palabra, sino en hechos".