Reclaman que se investigue como femicidio la muerte de una joven en Coronda

El viernes pasado se conoció la muerte de Yamila Franco de 23 años en su casa de Coronda. La familia de la joven y organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian irregularidades en el procedimiento policial y piden que se esclarezcan las causas de la muerte.

Su pareja, Gabriel G., trabajador del Servicio Penitenciario, fue quien dio aviso del fallecimiento y es el único testigo del hecho. Desde las primeras horas la hipótesis principal fue la de suicidio, pero familiares cercanos descreen esa teoría. "Nos dicen que murió de un tiro en el pecho con un rifle de aire comprimido, y que la hipótesis es que habría gatillado con el dedo del pie. Mi hermana no sabía manipular armas, no tenía conocimiento de armas", dijo el hermano de Yamila, Ismael Franco a UNO Santa Fe.

"Queremos que esto se difunda, que haya una aclaración de lo que pasó, queremos explicaciones porque no tenemos ni un resultado de nada. Que se haga justicia, porque hasta ahora vengo con nada. Es todo promesa, no quiero que esto quede en la nada. Quiero que se sepa la verdad. Quiero saber qué le pasó a mi hija. Queremos aclaración y que se sepa la verdad", manifestó Rebeca la madre de Yamila por su parte.

Ismael y Rebeca se reunieron esta semana con el fiscal que investiga el caso, Jorge Nessier. "En la audiencia que tuvimos no quedamos conformes, estamos con todas las dudas. Vamos a seguir luchando para que esto se esclarezca. Nos fuimos enterando de la muerte de Yamila por terceros. En ningún momento la policía acudió a llamarla. Mi mamá fue la última en enterarse. Estamos en reclamo del pésimo accionar de la policía. Mi mamá quiso verla y no se lo permitieron, no le permitieron reconocerla. El hecho, por lo que nos dijo el fiscal fue a las 22.20 del viernes 31. Nos empezamos a enterar cerca de las 0, yo estando en Venado Tuerto. Cuando va a la comisaría (Rebeca) le informan que el cuerpo está en el hospital pero que no vaya a verlo, no la dejaron ir", relató Ismael.

"Lo que se barajó desde un principio, al llamarla un tercero, solo sería un rumor. Nosotros queremos la verdad. Tuvimos una auditoría recién al cuarto día del hecho, mientras tanto no la dejan ir a ver el cuerpo. Después nos dicen que al otro día van a tener información. La mandaron a una autopsia sin su consentimiento y cuando mandan el cuerpo, el sábado, lo hacen a través de un cajón. La terminamos de despedir el domingo a cajón cerrado", agregó el hermano de la muchacha. Sobre la relación de Yamila y su pareja, mencionó que Gabriel C. la fue aislando de su familia y que ella se encontraba en una situación que les resultaba preocupante.

En relación a la causa de muerte, Ismael apuntó: "Por la poca información que nos van dando porque todavía quedan pendientes las denuncias balísticas, es con un disparo de aire comprimido en el pecho. Tenemos incertidumbres, dudas. Nos constituimos como querellantes así que vamos a seguir muy de cerca el proceso porque tenemos todas las dudas. No estamos de acuerdo con la hipótesis del suicidio. No le avisan a mi madre, no se la dejan ver, al cuarto día recién nos reciben en una audiencia, no tenemos resultados de autopsia ni de los peritajes. No sabemos si tenía alguna otra lesión tampoco".

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron a este medio que se investigan todas las hipótesis y que se esperan los resultados de la autopsia.

Esta tarde, desde las 16, habrá una movilización en Venado Tuerto por Julieta Del Pino y por Yamila Franco. Es organizado por la Mesa Ni Una Menos de Coronda y de Venado Tuerto y por la agrupación Mumalá. La concentración es en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano. Ayer en Coronda hubo acciones de manifestación por toda la ciudad para reclamar por el esclarecimiento del caso.