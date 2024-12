Recorte en la cobertura del PAMI: jubilados de Santa Fe obligados a descartar medicación e interrumpir tratamientos

Cómo es el trámite para no perder los medicamentos gratis de Pami

Alicia Caraballo, vocal de la mesa directiva del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, explicó cómo la noticia de los recortes impactó de forma abrupta a los profesionales de la salud y a los jubilados: “El lunes, cuando todos nos enteramos de esta noticia, la verdad que fue un impacto grande para todos nosotros porque no teníamos ninguna noticia. Sí había venido restringiéndose el grupo de medicamentos que estaban incluidos en el Plan 'Vivir Mejor', que cubría el 100% de la mayoría de los medicamentos que cubría el PAMI, pero no de esta manera, no a la totalidad”.

El impacto en las farmacias: preocupación y desinformación

Caraballo describió cómo los jubilados comenzaron a llegar a las farmacias en busca de sus medicamentos, solo para enterarse de que ya no estaban cubiertos en su totalidad por el PAMI.

“En la medida que los jubilados iban ingresando a nuestras farmacias, el impacto fue muy grande. Muchos de ellos directamente llegaban con su carnet y decían ‘vengo a retirar los medicamentos’, explicó Caraballo en declaraciones a la emisora LT10. Agregó que el acceso a los medicamentos se había vuelto un procedimiento sistemático en los últimos años, pero que la medida repentina ha alterado este mecanismo.

La farmacéutica señaló también que muchos jubilados no estaban informados de los cambios, lo que incrementó la sorpresa y el desconcierto. “Muchos jubilados no escucharon estas noticias; no fue una información que se dio con anticipación. Todos nos enteramos el día lunes, entonces, la sorpresa fue bastante grande”.

La difícil decisión de interrumpir tratamientos

La reducción en la cobertura ha obligado a muchos jubilados a tomar decisiones difíciles sobre qué medicamentos seguirán comprando.

Caraballo afirmó que desde que se restringió el Plan "Vivir Mejor", los jubilados ya mostraban reticencias a llevar ciertos medicamentos. “Cuando empezó a restringirse el Plan 'Vivir Mejor', los jubilados muchas veces decían, ‘no, este no lo llevo; no, este no está cubierto, no lo llevo, llevo solamente el 100%’. Y ahora, como que quedaron los más esenciales, la elección es más difícil porque a lo mejor estamos hablando de un antihipertensivo que no se puede cortar”.

El Pami recortó la entrega de medicamentos al 100% para jubilados

La situación se complica aún más para aquellos medicamentos de uso crónico. “Estamos hablando de un medicamento que en algunos casos será un caso agudo, como un antibiótico que antes estaba cubierto al 100%. Ahora, el jubilado piensa dos veces”, comentó Caraballo.

Con la nueva cobertura reducida, que varía entre un 50% y un 80%, los jubilados se ven obligados a pagar una diferencia significativa. "Muchos medicamentos pasaron a cobertura de entre el 50 y el 80%. Por lo tanto, si el medicamento está cubierto al 80%, hay una posibilidad de, utilizando las leyes de genéricos, obtener un medicamento que esté lo más accesible posible. El problema es que hay una gran dispersión entre el más caro y el más barato", explicó Caraballo.

El aumento de precios

Caraballo también señaló que el aumento de los precios de los medicamentos ha sido mucho mayor que la inflación, lo que agrava aún más la situación de los jubilados. “El primer semestre del año fue altísimo el impacto de esos precios. Fue muy alto realmente”, sostuvo.

“Muchos jubilados no ganan la mínima, pero ganan más de la mínima, que no es demasiado. Y también creo que ellos no van a poder acceder a este beneficio y realmente muchos los necesitarían”, advirtió.

La farmacéutica hizo hincapié en que la interrupción de tratamientos no solo pone en riesgo la salud de los jubilados, sino que también puede generar costos mayores para el sistema de salud. “Por un lado genera angustia, porque es una persona que necesita algo para su salud a lo cual no puede acceder. Por el otro lado, si lo pensamos solo como administradores de la salud, si se corta el tratamiento, en muchos casos se producen inconvenientes en salud, descompensaciones que después el sistema de salud termina pagando en otro lado”, explicó.

Caraballo también destacó la desinformación que afecta a los jubilados, especialmente aquellos que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para realizar los trámites. “Están desinformados, porque si bien hubo mails que llegaron, hay muchos jubilados que no acceden a los mails, los adultos mayores que no manejan la tecnología. Nosotros tratamos de informarles más o menos cómo sería el circuito que tienen que hacer, pero hay mucha gente que va a la delegación de PAMI o que lo intenta hacer por internet y le cuesta mucho. Los trámites requieren adjuntar archivos, una serie de pasos que no todos están en condiciones de hacerlo”, expresó.