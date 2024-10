Recreo: vecinos y concejales se oponen a la construcción de la Unidad Penitenciaria N°9

LEER MÁS: Levantarán dos minipenales para hombres y uno para mujeres en Recreo

“La ciudad no está preparada para recibir una cárcel de 880 reclusos”, indicó y justificó “la falta de infraestructura”. “Hay muchos vecinos que no tienen cloacas, que no tienen gas natural, que no tienen agua potable, que sufren día a día porque colapsa el servicio de transporte de la empresa Recreo, y esto tiene que ver obviamente por un mayor flujo de gente que usa el servicio”, expresó.

“La historia de Recreo va a cambiar rotundamente con la construcción de la cárcel”, sentenció.

Una reunión por la cárcel que llega tarde

Para Grisetti, “esta reunión se tendría que haber hecho cuando realmente se tenía pensada la construcción de la unidad penitenciaria” y concluyó: “En Recreo prometieron como obra muy importante que se iba a llevar adelante una escuela y sin embargo inician por la cárcel”.

De la reunión llevada a cabo en el Ministerio de Justicia y Seguridad, también participaron el ministro Pablo Cococcioni, la Secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; y el intendente Recreo, Omar Colombo.