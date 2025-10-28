Uno Santa Fe | Santa Fe | reforma laboral

Reforma laboral: industriales santafesinos advierten que la presión tributaria y la informalidad también deben discutirse

Mariano Ferrazini, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe, y la Unión Industrial Argentina, sostuvo que es necesario ampliar la base de contribuyentes para reducir impuestos y generar condiciones más competitivas para el empleo formal.

28 de octubre 2025 · 09:25hs
La opinión del sector industrial sobre la reforma laboral 

gentileza

La opinión del sector industrial sobre la reforma laboral 

Mariano Ferrazini, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que la propuesta de reforma laboral que el gobierno nacional busca discutir en el Congreso “aún no es conocida en detalle”, pero reconoció la necesidad de actualizar las leyes laborales para adecuarlas a las nuevas realidades del trabajo y la producción.

“No tenemos ninguna duda de que hace falta modernizar muchas cosas en lo laboral, pero los consensos van a ser vitales”, afirmó Ferrazini.

La iniciativa fue presentada por la diputada Romina Díaz, de La Libertad Avanza, y apunta a flexibilizar las normas de contratación y despido, con la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas, habilitar paritarias por productividad y establecer un banco de horas laborales, entre otros cambios.

Embed

“Hay que modernizar sin quitar derechos”

Ferrazini aclaró que desde el sector industrial no se oponen a revisar la legislación vigente, pero advirtió que el debate debe garantizar acuerdos entre empresarios, trabajadores y el Estado para evitar conflictos judiciales posteriores.

“Lo importante es no quitar derechos a los empleados, pero sí adaptar los convenios y la ley laboral a las nuevas tecnologías y formas de trabajo. Si intentamos avanzar sin consensos, terminaremos en una judicialización que no le sirve a nadie”, señaló en diálogo con LT8 Rosario.

El dirigente industrial también destacó que Santa Fe lidera el ranking nacional de litigiosidad laboral, lo que genera un fuerte impacto sobre los costos empresariales. “Tenemos un enorme problema con los juicios laborales. En Santa Fe la cantidad de demandas es altísima y eso hace que, por ejemplo, el costo de las aseguradoras de riesgo de trabajo sea casi el doble que en Córdoba”, detalló.

Reclamo por mayor eficiencia en el sistema laboral y judicial

Desde Fisfe mantienen conversaciones con el Poder Judicial provincial para mejorar los procesos relacionados con accidentes laborales y enfermedades profesionales, y celebraron la reciente creación de cinco comisiones médicas en la provincia.

No obstante, Ferrazini remarcó que aún faltan cuerpos médicos y una comisión de evaluación que garantice respuestas rápidas para los trabajadores. “El trabajador tiene todo el derecho a reclamar y debe tener soluciones ágiles y seguras”, sostuvo.

“La informalidad y la presión tributaria también deben debatirse”

Consultado sobre uno de los principales argumentos del Gobierno nacional —la elevada informalidad laboral, que ronda el 40%—, Ferrazini coincidió en que se trata de un problema estructural, aunque con múltiples causas.

“Es cierto que es costoso contratar y despedir, pero también se están precarizando los empleos. Tenemos un 30% de asalariados formales y un 15% de monotributistas. Hay que discutir cómo ampliar la base de tributación para poder bajar la carga fiscal”, afirmó.

El dirigente insistió en que la reforma laboral debería ser parte de un debate más amplio que incluya también los aspectos tributarios y judiciales que afectan a la competitividad de las empresas.

• LEER MÁS: El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

reforma laboral industriales UIA
Noticias relacionadas
juan cruz candido: la eleccion se polarizo entre el miedo al pasado y el miedo al dia despues

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Mes Rosa: Charlas y controles de sensibilización sobre el cáncer de mama en Santo Tomé

Mes Rosa: charlas y controles de sensibilización sobre el cáncer de mama en Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Santo Tomé abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

Deberán justificar el no voto en las elecciones legislativas en Santa Fe 2025 en la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo realizará el trámite de justificación del no voto

Lo último

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Último Momento
Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Juan Cruz Cándido: La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Ovación
La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso