Uno Santa Fe | Santa Fe | vecinos

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Se programó una visita al centro de monitoreo para el 6 de noviembre y se comprometió la continuidad del diálogo. Los vecinos buscan respuestas ante los problemas de inseguridad en el sur de la ciudad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2026 · 20:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Vecinos y autoridades. Acordaron fortalecer el uso del 911 y mantener reuniones para abordar la inseguridad. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Vecinos y autoridades. Acordaron fortalecer el uso del 911 y mantener reuniones para abordar la inseguridad. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Representantes de instituciones y vecinos de barrio Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con funcionarios del Ministerio de Seguridad una agenda de trabajo para fortalecer la prevención del delito y mejorar los canales de comunicación con las autoridades. Entre los compromisos se encuentran promover el uso del 911, realizar una visita al centro de monitoreo y sostener reuniones de seguimiento.

Uno de los puntos centrales fue la importancia de utilizar el sistema de emergencias 911 para comunicar situaciones que requieran intervención policial. Durante el encuentro también se explicó que las denuncias anónimas pueden aportar información tanto para prevenir posibles delitos como para alertar sobre hechos que están ocurriendo.

Además, se programó una visita al centro de monitoreo del 911 para el próximo 6 de noviembre, a las 15, con el objetivo de que los representantes vecinales conozcan su funcionamiento y las herramientas disponibles para atender las situaciones de inseguridad.

“Durante la reunión les dije que la seguridad no es solo el Ministerio de Seguridad, involucra el problema social, la educación en valores, la falta de trabajo, actividades culturales, el tiempo libre. Trabajar en conjunto, no veo otra, desde todas las instituciones coordinadamente”, sostuvo Cettour en diálogo con UNO Santa Fe.

La reunión contó con la participación de integrantes de la Red Convivencia y representantes del Ministerio de Seguridad, entre ellos el subsecretario de Justicia y Seguridad, Juan Manuel Musuruana, y el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.

LEER MÁS: Tiroteos, robos y vainas servidas: crece la preocupación en Bº Centenario y buscan reforzar el patrullaje en las zonas críticas

Los vecinos reclaman continuidad y respuestas

El presidente de la vecinal de barrio Centenario, José Cettour, valoró la posibilidad de mantener el diálogo con las autoridades, aunque remarcó que la seguridad requiere un abordaje que exceda la intervención policial.

“Más policías y cámaras no garantizan seguridad, sí hacer entender que la vida del otro tiene el mismo valor que la propia”, planteó el referente vecinal.

El referente sostuvo que la problemática también está vinculada con cuestiones sociales, educativas y laborales. En ese sentido, planteó la importancia de generar oportunidades para los jóvenes mediante actividades culturales, deportivas y recreativas, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones y la comunidad.

Los reclamos que llevaron a la reunión

El encuentro se produjo en un contexto de preocupación por los reiterados episodios de violencia y delitos denunciados en Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti. Entre los reclamos se mencionaron detonaciones de armas de fuego, vainas servidas, robos y daños en establecimientos educativos de la zona, como la Escuela Primaria N.º 1258 Simón Bolívar y Nuestra Señora de Itatí.

LEER MÁS: Balaceras en barrio Centenario: siete allanamientos y cinco aprehendidos

Desde el Ministerio de Seguridad, los funcionarios expusieron las acciones que se llevan adelante en el sector, entre ellas tareas de prevención, patrullajes e investigaciones por episodios de abuso de armas en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.

Siete allanamientos y cinco aprehendidos

En paralelo, el jueves por la mañana la Policía de Investigaciones (PDI) realizó siete allanamientos simultáneos, seis de ellos en barrio Centenario y uno en el centro de Santa Fe, en el marco de una investigación por abuso de armas.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas cinco personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años. Además, se secuestraron dos cargadores de armas de fuego, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, dos motocicletas y estupefacientes.

La visita al centro de monitoreo y la continuidad de las reuniones serán las próximas instancias de una agenda que busca mantener el contacto entre las organizaciones barriales y el Gobierno provincial. El desafío será que los compromisos se traduzcan en respuestas sostenidas frente a los problemas de seguridad que atraviesan los tres barrios.

vecinos Centenario Fonavi Varadero Sarsotti seguridad
Noticias relacionadas
Parece una guerra de bandas: la dramática advertencia de vecinos de Bº Adelina Centro en Santo Tomé tras dos tiroteos en diez días

"Parece una guerra de bandas": la dramática advertencia de vecinos de Bº Adelina Centro en Santo Tomé tras dos tiroteos en diez días

Extensión cloacal. Se abrieron ofertas para una obra en barrio Roma que beneficiará a 600 vecinos.

Barrio Roma: cuatro empresas ofertaron para ejecutar la obra de cloacas que beneficiará a más de 600 vecinos

Gestión de riesgos en Santa Fe: evalúan defensas y asisten a vecinos fuera del anillo de defensas en Colastiné y Bº El Pozo

Gestión de riesgos en Santa Fe: evalúan defensas y asisten a vecinos fuera del anillo de defensas en Colastiné y Bº El Pozo

Vecinos de Colastiné Sur. Reclaman obras urgentes ante la crecida del río Paraná y temen quedar aislados por el avance del agua.

Colastiné Sur: vecinos reclaman obras urgentes ante la crecida del río y temen quedar aislados

Lo último

RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

Último Momento
RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

La AFA confirmó que se implementará el VAR semiautomático

La AFA confirmó que se implementará el VAR semiautomático

Ovación
¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026