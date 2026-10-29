Vecinos de B° Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con el Ministerio de Seguridad reforzar el uso del 911 y mantener reuniones de seguimiento

Se programó una visita al centro de monitoreo para el 6 de noviembre y se comprometió la continuidad del diálogo. Los vecinos buscan respuestas ante los problemas de inseguridad en el sur de la ciudad.

Vecinos y autoridades. Acordaron fortalecer el uso del 911 y mantener reuniones para abordar la inseguridad. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Representantes de instituciones y vecinos de barrio Centenario , Fonavi y Varadero Sarsotti acordaron con funcionarios del Ministerio de Seguridad una agenda de trabajo para fortalecer la prevención del delito y mejorar los canales de comunicación con las autoridades. Entre los compromisos se encuentran promover el uso del 911, realizar una visita al centro de monitoreo y sostener reuniones de seguimiento.

Uno de los puntos centrales fue la importancia de utilizar el sistema de emergencias 911 para comunicar situaciones que requieran intervención policial. Durante el encuentro también se explicó que las denuncias anónimas pueden aportar información tanto para prevenir posibles delitos como para alertar sobre hechos que están ocurriendo.

Además, se programó una visita al centro de monitoreo del 911 para el próximo 6 de noviembre, a las 15, con el objetivo de que los representantes vecinales conozcan su funcionamiento y las herramientas disponibles para atender las situaciones de inseguridad.

“Durante la reunión les dije que la seguridad no es solo el Ministerio de Seguridad, involucra el problema social, la educación en valores, la falta de trabajo, actividades culturales, el tiempo libre. Trabajar en conjunto, no veo otra, desde todas las instituciones coordinadamente”, sostuvo Cettour en diálogo con UNO Santa Fe.

La reunión contó con la participación de integrantes de la Red Convivencia y representantes del Ministerio de Seguridad, entre ellos el subsecretario de Justicia y Seguridad, Juan Manuel Musuruana, y el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.

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Los vecinos reclaman continuidad y respuestas

El presidente de la vecinal de barrio Centenario, José Cettour, valoró la posibilidad de mantener el diálogo con las autoridades, aunque remarcó que la seguridad requiere un abordaje que exceda la intervención policial.

“Más policías y cámaras no garantizan seguridad, sí hacer entender que la vida del otro tiene el mismo valor que la propia”, planteó el referente vecinal.

El referente sostuvo que la problemática también está vinculada con cuestiones sociales, educativas y laborales. En ese sentido, planteó la importancia de generar oportunidades para los jóvenes mediante actividades culturales, deportivas y recreativas, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones y la comunidad.

Los reclamos que llevaron a la reunión

El encuentro se produjo en un contexto de preocupación por los reiterados episodios de violencia y delitos denunciados en Centenario, Fonavi y Varadero Sarsotti. Entre los reclamos se mencionaron detonaciones de armas de fuego, vainas servidas, robos y daños en establecimientos educativos de la zona, como la Escuela Primaria N.º 1258 Simón Bolívar y Nuestra Señora de Itatí.

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Desde el Ministerio de Seguridad, los funcionarios expusieron las acciones que se llevan adelante en el sector, entre ellas tareas de prevención, patrullajes e investigaciones por episodios de abuso de armas en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación.

Siete allanamientos y cinco aprehendidos

En paralelo, el jueves por la mañana la Policía de Investigaciones (PDI) realizó siete allanamientos simultáneos, seis de ellos en barrio Centenario y uno en el centro de Santa Fe, en el marco de una investigación por abuso de armas.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas cinco personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años. Además, se secuestraron dos cargadores de armas de fuego, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, dos motocicletas y estupefacientes.

La visita al centro de monitoreo y la continuidad de las reuniones serán las próximas instancias de una agenda que busca mantener el contacto entre las organizaciones barriales y el Gobierno provincial. El desafío será que los compromisos se traduzcan en respuestas sostenidas frente a los problemas de seguridad que atraviesan los tres barrios.