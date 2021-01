Reforzarán los controles en las playas con más agentes municipales y policías

• LEER MÁS: Descontrol total: brutal pelea en la playa de la Costanera Este

"Lo que tenemos, como dijeron los funcionarios provinciales en la reunión, es un problema sanitario que también lo hemos visto en el resto del país, a lo largo y a lo ancho", sostuvo.

playa 2.jpg Los Guardavidas reclaman soluciones, tanto a Municipalidad como a provincia Sugara Guardavidas Santa Fe

"Todos tenemos la misma complicación que es que el Estado tiene un límite. El Estado no tiene la capacidad de poner un guardavida, un policía o un inspector por cada ciudadano. Así que, si no asumimos la responsabilidad de que el virus está entre nosotros, que tenemos que convivir con él, algo que no pudimos entender. Tampoco pudimos tener una forma de relacionarnos que nos haga convivir con el virus. Si no logramos eso, no hay Estado que alcance", enfatizó.

Por último anunció que se va a "reforzar con los guardavidas municipales y con otros trabajadores municipales que están en los operativos de playa", pero insistió en la necesidad de "reforzar este mensaje que es que el compromiso de la ciudadanía es central" para que se pueda seguir disfrutando de esos espacios públicos "sin restricciones que efectivamente se van a implementar si no se bajan la cantidad de casos".

Por último, Granato señaló que principalmente los refuerzos se darán los fines de semana que es cuando más gente concurre a esos espacios, y que particularmente eso se dará en la Playa Este que es la que más personas recibe. "Ahí también vamos a reforzar con un operativo de salud y con mayor presencia policial", concluyó.