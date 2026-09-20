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Alerta por tormentas: suspendieron todas las actividades al aire libre de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Las actividades al aire libre previstas para este domingo en Santa Fe, Rosario y Rafaela fueron canceladas por las condiciones climáticas. También hubo cambios en algunas competencias deportivas.

20 de septiembre 2026 · 15:48hs
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Alerta por tormentas: suspendieron todas las actividades al aire libre de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

El alerta meteorológico obligó a modificar la agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo fueron suspendidas las actividades de los Fan Fest previstos en Santa Fe, Rosario y Rafaela debido a las condiciones climáticas y a las alertas vigentes.

La decisión alcanza a las propuestas recreativas, culturales y musicales que se habían programado al aire libre durante la jornada.

En Santa Fe, además de la suspensión del Fan Fest, se cancelaron los entrenamientos que estaban previstos para este domingo. Sin embargo, las competencias que se desarrollan en espacios preparados para recibir actividad deportiva continuarán de acuerdo con el cronograma establecido.

Entre ellas se encuentran los partidos de hockey femenino y masculino, con la participación de Las Leonas y Los Leones.

En Rafaela también quedaron suspendidas las actividades al aire libre y los entrenamientos, mientras que las competencias previstas en espacios cubiertos continúan con normalidad.

Cambios en Rosario

En Rosario, el clima también provocó modificaciones en el cronograma deportivo. Las competencias de rugby 7 y fútbol previstas para este domingo fueron reprogramadas para el lunes 21 de septiembre.

Los encuentros que fueron afectados tenían como escenarios el Hipódromo de Rosario, el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys y el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Según informó la organización, quienes ya habían adquirido entradas para los partidos reprogramados podrán utilizarlas este lunes, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Desde la organización de los Juegos recomendaron además extremar las precauciones durante los traslados y respetar las indicaciones del personal de seguridad frente a las condiciones meteorológicas.

alerta Fan Fest Santa Fe Juegos Suramericanos
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