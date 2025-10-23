El animal fue hallado por vecinos en la manzana 10 del Fonavi San Jerónimo, en barrio Centenario. Policías de la Subcomisaría 1ª lograron liberarlo y fue trasladado por la Brigada Ecológica a la Granja La Esmeralda para su atención.

Rescatan a un ciervo atrapado entre las rejas metálicas de una escalera en el Fonavi San Jerónimo

El hecho ocurrió este miércoles a las 23.20 en la manzana 10 del Fonavi San Jerónimo, en barrio Centenario. Vecinos escucharon ruidos extraños y, al salir a ver qué sucedía, encontraron a un ciervo atrapado entre las rejas metálicas de una escalera .

De inmediato dieron aviso a la Central de Emergencias 911 , y en pocos minutos llegaron al lugar agentes de la Subcomisaría 1ª , quienes iniciaron el rescate.

Los policías cubrieron la cabeza del animal con una toalla para tranquilizarlo y, con paciencia, lograron liberarlo de la estructura metálica en la que había quedado aprisionado.

Posteriormente, personal de la Brigada Ecológica arribó con el instrumental necesario para asistir al ejemplar y trasladarlo a la Granja La Esmeralda, donde será revisado y permanecerá bajo cuidado especializado.

Desde la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe informaron lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien fue notificado sobre el procedimiento y el destino del animal.

En La Esmeralda, los especialistas ya trabajan en la evaluación de su estado de salud y su futura reinserción en el hábitat natural.