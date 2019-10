Reservando, una app para reservar en los mejores restaurantes

Reservando es una aplicación para reservar mesas en los mejores restaurantes de Santa Fe y alrededores. Actualmente contamos con 22 propuestas, y cada día estamos trabajando para sumar más al sistema.

Las personas descargan la app, la cual está disponible para iOS y Android (solo ocupa 7 MB para Android), inician sesión mediante Facebook, Gmail o completando un pequeño formulario. Pueden observar una lista de restaurantes y elegir desde ahí el que deseen ir, o bien, deslizar la pantalla hacia la derecha y ver una lista de filtros para poder tener una elección más acorde a lo que pretenden. Además, arriba a la derecha en la app se puede buscar restaurantes mediante la ubicación actual, por si quieren ir a un lugar cercano.

Para reservar, seleccionan la cantidad de comensales, luego el día que desean ir y por ultimo consultan la disponibilidad horaria del restaurante, bar, cafetería, etc. Una vez que vean los horarios disponibles, envían la reserva y les llegara una notificación de “Reserva enviada”. Si el restaurante la confirma, llegará otra notificación de “Reserva aceptada” y la mesa estará esperando al usuario que reservó.

Cabe destacar que para realizar una reserva también se debe introducir un número de teléfono de contacto, por cualquier eventualidad o imprevisto que pueda surgir. Arriba a la derecha, en el ícono del medio, se pueden consultar las reservas pendientes de respuestas y también cancelar las enviadas.

La reserva será respondida por dueños o encargados del restó elegido apenas la vean. Ellos cuentan con una aplicación, además del administrador web, donde pueden manejar dichas reservas.

En un futuro, se premiará a las personas que reserven a través de la app mediante un programa de puntos, que podrán ser utilizados como descuentos reales en los distintos establecimientos.

Los dueños de restaurantes cuentan con un administrador de reservas para manejar su local de la forma que lo desee, con información y perfil totalmente editable. Y también tienen una aplicación para poder manejar dicho administrador desde la comodidad de su celular.

Si un local gastronómico está interesado en sumarse, puede contactarse con nosotros mediante las redes sociales o por la página de la aplicación, seleccionando la opción que indica que posee un restaurante y dejando su dirección de mail.

En Facebook e Instagram, nos encuentran como Reservando o @reservandoarg. La página web, es www.reservando.com.ar.

Los restaurantes asociados son:

Racó

La Dominga

Right Now (ex Estilo Propio)

El patio de la cervecería

1980

Papagayos

Punta Sur

Sumatra

Le chat

Oliver

Camden

Bajo Güemes

El Aljibe

La pastelería de Gladys

Zafferano

Stanley

Brandon

Don Lobo

Páprika

La tablita

Brugge

Paucke

Orgánico y Natural

Aleste Lounge Bar

La birra es bella

Gente que no

La Pastelería

Otto bar

Charlies