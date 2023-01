Retos virales, redes y TikTok: pistas para prevenir riesgos

Frente a este escenario, la organización instó a reforzar la importancia de concientizar sobre los peligros de ciertos contenidos digitales y acompañar a niños, niñas y adolescentes “para que puedan distinguir cuando están frente a algo que puede ser riesgoso”. Para Czarny, el desafío está en un acompañamiento cercano a las infancias, poniendo límites pero “sin pasarse de restrictivos”. Y sugiere algunos consejos prácticos para abordar esta temática.

—¿Cómo analizás los desafíos virales frecuentes en TikTok? ¿Cuáles son sus principales peligros en las infancias?

—Los retos, como muchas otras actividades que hacen los y las adolescentes, tienen que ver con una necesidad de pertenencia grupal y es por eso que son tan populares: la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad donde chicos y chicas tienen una necesidad muy grande de pertenencia. Necesitan del otro para poder acompañarse en tareas que son desafíos en la adolescencia. Por eso prende tanto hacer retos, porque es un desafío que llevan a cabo. También por eso pasan tantas horas en las redes sociales. Hay que entender qué sentido tienen para ellos. El otro gran desafío es aceptar una serie de cambios. La autoestima es muy fluctuante en la adolescencia. A veces se sienten muy grandes y a veces se sienten muy poquita cosa en cuestión de segundos. Los retos ponen en juego una cuestión lúdica, de explorar nuevos límites, sensaciones del cuerpo, capacidades. Los desafíos peligrosos, como lo es el blackout challenge (aguantar la respiración hasta desmayarse), son la minoría dentro de lo que circula en redes. En este sentido, la reciente investigación “Análisis de respuestas educativas de prevención eficaces ante los retos peligrosos en línea”, impulsada por Praesidio Safeguarding y TikTok, en la cual la Asociación Chicos.net fue consultada, un grupo de adolescentes encuestado describió los retos que habían visto recientemente de la siguiente manera: divertidos/amenos (48%), arriesgados pero seguros (32%), arriesgados y peligrosos (14%), muy peligrosos (3%). Pero cuando pasan hechos trágicos vemos lo graves que pueden ser las consecuencias. Por eso, exhortamos a trabajar en conjunto las familias, empresas, escuelas, Estado y la sociedad civil.

—¿Como acompañar la vida digital de los chicos sin quebrar su privacidad?

—Es un trabajo que debe darse desde la primera infancia. Si bien cuando son más chicos tenemos que poner más límites preestablecidos, como que no usen ciertas aplicaciones o que tengan horarios estipulados. Hay valores humanos que hay que promover a lo largo de toda la crianza y que aplican tanto al mundo analógico como al digital: ser respetuosos con los otros, no discriminar, tener pensamiento crítico, ser conscientes de las distinciones entre lo que es íntimo, privado y público. Hablar con ellos sobre estos temas y crear una relación de confianza para que puedan contarnos si algo los o las incomoda es fundamental.

—¿Qué consejos o recomendaciones se pueden hacer a familias sobre el uso de TikTok y redes, sobre todo en este tiempo de mayor ocio por vacaciones?

—El secreto está en el equilibrio y en abordarlo según la edad. Algunos consejos son: no pasarnos de restrictivos. En tiempo de vacaciones, está buenísimo que puedan usar los dispositivos para entretenerse y explorar sus intereses. La recomendación es acompañar este proceso, preguntándoles cada tanto qué hacen y qué les gusta en Internet, y apuntar a que ellos mismos puedan construir herramientas para detectar cuándo están abordando un contenido o desafío nocivo. Usar las tecnologías en familia para desarrollar la creatividad. Pueden hacer TikToks juntos, animaciones y obras artísticas. Desafiarlos y desafiarlas a pensar éticamente diferentes situaciones. Poder pensar qué harían si fueran ejecutivos de TikTok, si fueran la hermana mayor, etcétera.

image.png Marcela Czarny, titular de Chicos.net.

Retos peligrosos

Sobre los retos peligrosos a través de redes y aplicaciones, Czarny se planteó una serie de interrogantes:

• ¿Hay que restringirlos? Ante todo, se debe evitar cualquier tipo de planteo restrictivo. Lo ideal es un abordaje preventivo, consciente y de construcción conjunta de los límites.

• ¿Por qué lo hacen? Entender por qué acceden a esto es fundamental para tratar el tema de manera eficaz y que resulte en una construcción conjunta.

• ¿Son verdaderamente divertidos? A veces, lo que atrae es el riesgo en sí mismo: la tensión que genera el acercarse al extremo de lo peligroso puede llevarlos/as a arriesgarse, por lo que es importante debatir sobre los límites de lo divertido y lo sano para desarrollar un criterio seguro, comprendiendo que los riesgos y los desafíos son inherentes a esta etapa vital.

• ¿Cómo hablar de estos temas? Además de dialogar sobre la existencia específica de ciertos juegos y retos peligrosos, estos hábitos pueden darnos la oportunidad de hablar más en profundidad sobre otras problemáticas a las que se enfrentan en su crecimiento. Algunos ejemplos: la aceptación social y el sentido de pertenencia; la calidad de las relaciones y las amistades; los riesgos y valores de virtudes como el coraje, la determinación y la precaución; los conceptos de privacidad y exposición; y la desmitificación de lo que se ve en las redes.

Los cuatro pasos

Mediante un comunicado, desde Chicos.net señalaron que uno de los motivos más importantes por los que las chicas y los chicos aceptan hacer estos desafíos son la popularidad y el no quedar excluidos, por lo que proponen ayudarlos a relativizar qué es ser popular, por qué, para qué y a qué costo. Además invitan a conocer la existencia de estos challenges y sus consecuencias, a fin de acompañar a distinguir cuándo están frente a un reto divertido de cuando están frente a algo que puede ser peligroso.

“Los retos seguros circulan mucho en TikTok y Reels. Suelen ser bailes, juegos y otras propuestas para divertirse con un desafío. Los retos peligrosos, en cambio, pueden dar lugar a lesiones físicas graves o daños permanentes. Algunos de los ejemplos más conocidos fueron el de Momo o la Ballena Azul, que incluían narrativas alarmantes de autolesiones o suicidio”, explican desde la organización.

Desde esta ONG proponen cuatro pasos para chequear si un reto en línea es seguro o no, que pueden servir de puntapié para charlar con los hijos e hijas sobre este tema y también para reflexionar sobre cualquier contenido en línea: frenar, pensar en lo que se mira; preguntarse si es seguro o dañino, y ante la duda consultar con una persona adulta, amigos o buscar información en fuentes autorizadas; decidir que si puede hacer daño es mejor no hacerlo; y reportalo en redes y no lo compartirlo.

Para promover el diálogo en familia, Chicos.net lanzó en 2022 la campaña #EligeTuForma con el objetivo de concientizar acerca de los riesgos y las posibilidades que brindan los medios digitales. Compuesta por una serie de diez videos para adolescentes, la web www.eligetuforma.org cuenta con disparadores para entablar conversaciones con los hijos e hijas y una guía didáctica para docentes sobre distintas temáticas vinculadas al uso de internet, tales como el grooming, los retos peligrosos, el ciberbullying, los discursos de odio, el tiempo de uso de pantallas, la desinformación, la importancia del consentimiento y la autoestima.