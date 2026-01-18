Uno Santa Fe | Santa Fe | riesgo

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Durante el último año, el Ministerio de Obras Públicas avanzó con obras hídricas en las zonas más vulnerables de Santa Fe. De las 100 localidades con mayor riesgo, 65 ya tienen intervenciones en marcha y 34 proyectos están en evaluación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de enero 2026 · 09:43hs
Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanzó durante el último año con obras y proyectos hídricos en las 100 localidades consideradas de mayor vulnerabilidad al riesgo hídrico, con el objetivo de reducir el impacto de precipitaciones intensas y eventos climáticos extremos. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas.

obras hidricas 1
Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “en las épocas de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas” y subrayó que “fue una decisión firme del gobernador Maximiliano Pullaro priorizar la infraestructura que permita mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables de la provincia”.

Un mapa del riesgo hídrico en Santa Fe

Enrico explicó que el territorio santafesino es particularmente propenso a anegamientos e inundaciones, y precisó que de las 365 localidades de la provincia se identificaron 100 con mayor nivel de riesgo. En ese marco, detalló que 65 localidades ya cuentan con obras ejecutadas o en ejecución, mientras que otras 34 tienen proyectos actualmente en etapa de evaluación.

obras hidricas
Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que durante todo 2025 se trabajó en la construcción de defensas perimetrales, desagües pluviales y limpieza de canales, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos. Además, se avanzó en la evaluación de nuevos proyectos y en la elaboración de planes directores para aquellas localidades que no contaban con herramientas de planificación hídrica.

Obras de emergencia y planificación a largo plazo

En paralelo, el Gobierno provincial planificó obras de emergencia para ocho localidades que sufrieron inundaciones durante este año. Entre ellas se encuentran María Teresa, Vera y La Chispa, que recibieron Aportes del Tesoro Nacional destinados a múltiples intervenciones que actualmente se encuentran en ejecución.

Sobre el proceso de priorización, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “durante 2024 realizamos las Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, junto a comités de cuenca, productores y representantes de municipios y comunas”. Según señaló, ese trabajo permitió identificar las localidades con mayor riesgo hídrico y definir criterios de intervención.

Asimismo, indicó que en 2025, en articulación con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se volvió a trabajar con cada localidad en la elaboración de planes de contingencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para prevenir, responder y actuar ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Finalmente, Mijich remarcó la importancia de una mirada integral y sostuvo que “es fundamental aplicar los lineamientos de la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740, fortalecer las políticas hídricas, el ordenamiento territorial, los sistemas de alerta temprana y los planes de contingencia”, como herramientas clave para acompañar a las comunidades en la prevención y gestión del riesgo hídrico.

Una por una, las ciudades

Hidricas pdf

riesgo riesgo hídrico Santa Fe obras
Noticias relacionadas
Los avances en la construcción del nuevo Puente Carretero

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Hospital de niños Orlando Alassia

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Colectivos urbanos 

Festival de Guadalupe: los horarios y paradas especiales de los colectivos el fin de semana

La UNL será Libre de Humo: desde febrero no se podrá fumar ni vapear en ningún predio de la universidad

La UNL será "Libre de Humo": desde febrero no se podrá fumar ni vapear en ningún predio de la universidad

Lo último

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

Último Momento
Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

Colón pone proa a Uruguay: viaje a Paysandú y los primeros ensayos del ciclo Medrán

Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Incendio fatal en Arroyo Leyes: hallaron a un hombre sin vida dentro de una casilla

Incendio fatal en Arroyo Leyes: hallaron a un hombre sin vida dentro de una casilla

Ovación
Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus