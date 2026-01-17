Mapa de subsidios eléctricos: en qué zona quedó la ciudad de Santa Fe y qué pasa con la tarifa de luz

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, definió nuevos bloques de consumo eléctrico con subsidio para los meses de altas temperaturas en provincias del NOA y NEA, que incluye a Santa Fe

La ciudad de Santa Fe y todo el departamento La Capital quedaron incluidos dentro de la categoría de zona “cálida” en el nuevo esquema de subsidios eléctricos definido por el Gobierno nacional , lo que implica un aumento del tope de consumo subsidiado durante el verano , aunque sin alcanzar el beneficio máximo previsto para las regiones consideradas “muy cálidas”.

La medida fue oficializada este viernes por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía , a través de la Resolución 13/26, y establece el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al anterior sistema RASE.

Cómo queda Santa Fe Capital en el mapa de consumo

De acuerdo al mapa bioambiental elaborado en base a la norma IRAM 11603 y estudios técnicos de Cammesa, el departamento La Capital fue clasificado como zona cálida, una condición que habilita un bloque diferencial de consumo eléctrico con subsidio estatal durante los meses de mayores temperaturas.

En concreto, los hogares de la ciudad de Santa Fe y su área de influencia tendrán un tope subsidiado de hasta 370 kWh mensuales en diciembre, enero y febrero. Este límite es superior al general, pero menor al que reciben las zonas consideradas “muy cálidas”.

Qué pasa con Rosario y otras zonas de la provincia

Mientras el norte santafesino —departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado— fue categorizado como “muy cálido” y accede a un tope ampliado de 550 kWh mensuales, la región sur quedó fuera del beneficio principal.

La ciudad de Rosario, por ejemplo, fue clasificada como “templado cálido”, una categoría que no recibe ampliación del consumo subsidiado, por lo que mantiene el límite general de 300 kWh mensuales incluso en verano.

Qué busca el Gobierno con el nuevo esquema

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el objetivo del SEF es aplicar un criterio de “equidad territorial”, reconociendo que en determinadas regiones del país el uso intensivo de la electricidad es inevitable por las altas temperaturas y la escasa disponibilidad de gas por redes.

En ese marco, el nuevo régimen mantiene la lógica de topes de consumo y estacionalidad, pero concentra los subsidios en zonas donde la demanda eléctrica para refrigeración es estructural.

Cambios clave: adiós a la segmentación por ingresos

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el SEF elimina la segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) del esquema RASE. A partir de ahora, los usuarios quedarán clasificados solo en dos grupos:

Usuarios con subsidio

Usuarios sin subsidio

El padrón será administrado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), con cruces de datos con Anses, Arca y SINTyS para verificar la información declarada.

Topes de consumo durante el resto del año

Fuera del período estival, el esquema nacional fija un calendario único:

300 kWh subsidiados en mayo, junio, julio y agosto

en 150 kWh subsidiados en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre

Impacto en la factura en Santa Fe

Para los usuarios de la ciudad de Santa Fe, el impacto concreto será un alivio parcial en los meses de mayor calor, al contar con un margen mayor de consumo subsidiado. Sin embargo, el beneficio es menor en comparación con las zonas del norte provincial, que recibirán el máximo reconocimiento por condiciones climáticas extremas.

De este modo, Santa Fe Capital queda en una situación intermedia dentro del nuevo mapa energético nacional: con reconocimiento por altas temperaturas, pero sin el tope más elevado de subsidio eléctrico.

