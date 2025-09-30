Rigen las nuevas medidas de seguridad dispuestas por la Municipalidad para las guarderías náuticas

A través de la Ordenanza 13068, publicada recientemente, el municipio establece la obligatoriedad de exhibir información sobre medidas de seguridad en todas las guarderías náuticas de la ciudad. Tienen 60 días para adecuarse a la normativa.

A principios de septiembre, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la Ordenanza 13068 , que impone nuevas obligaciones a las guarderías náuticas de la ciudad. La norma fue promulgada por la Municipalidad y publicada en el boletín oficial el pasado 24 de septiembre .

Entre las principales medidas, se destaca la exhibición obligatoria de cartelería informativa en lugares visibles y accesibles al público, que detalle las normas de seguridad para embarcaciones deportivas y de recreación según la Prefectura Naval Argentina.

La cartelería deberá incluir, como mínimo:

Elementos de seguridad obligatorios según tipo de embarcación, como chalecos salvavidas para cada ocupante, extintor de incendios, bengalas o señales de socorro, ancla con cadena y cabo, elemento de achique, silbato o bocina, remo o pala bichero, luces reglamentarias, documentación, botiquín de primeros auxilios y linterna estanca.

Recomendaciones generales de seguridad , entre las que se encuentran: no consumir alcohol al navegar, no salir en condiciones meteorológicas adversas, respetar la capacidad máxima de ocupantes, usar siempre el chaleco salvavidas e informar la salida de la embarcación.

Teléfonos útiles y de emergencia, incluyendo Prefectura Naval (106), Sistema de Emergencias Médicas (107), Policía (911), Bomberos (100) y el número de la guardería correspondiente.

Segúna la nueva ordenanza, el cartel deberá ser resistente a la intemperie y colocarse preferentemente en la entrada principal y en el área de botado de embarcaciones.

La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana será la autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, y las guarderías tendrán 60 días corridos desde la promulgación para adecuarse.

guarderia lancha La Municipalidad dispuso nuevas medidas de seguridad para las guarderias náuticas de Santa Fe

El incumplimiento de estas medidas será pasible de sanciones, conforme a lo previsto en la Ordenanza Nº 7882. Además, se invita a Prefectura Naval Argentina, clubes náuticos y a las propias guarderías a colaborar con la elaboración de materiales informativos y campañas de concientización.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Santa Fe busca fortalecer la seguridad en la navegación recreativa, promoviendo la prevención de accidentes y la correcta información a los usuarios de las guarderías náuticas de la ciudad.