Uno Santa Fe | Santa Fe | Cococcioni

El ministro Cococcioni recibió a la suboficial que realizó el primer uso operativo de una Taser en Santa Fe

Juana Natalí Rodríguez, integrante del Comando Radioeléctrico de Rosario, aplicó el dispositivo durante un procedimiento por violencia de género. El ministro destacó que la intervención respetó el protocolo y representa un salto en el uso de armamento no letal.

30 de septiembre 2025 · 20:21hs
El ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, junto con la suboficial Juana Natalí Rodríguez, quien accionó por primera vez la pistola Taser.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, recibió este martes a la suboficial Juana Natalí Rodríguez y al jefe del Comando Radioeléctrico de Rosario, Matías Moreyra, tras el operativo realizado el domingo por la noche en Ovidio Lagos al 8500, donde por primera vez se empleó una pistola Taser en una intervención real en Santa Fe.

El hecho se desencadenó durante la respuesta a un llamado por violencia de género. Mientras se procedía a la detención del agresor principal, la hermana de la víctima en estado de nerviosismo comenzó a agredir a los agentes. “El personal se encontró con una segunda persona que, fuera de control, empezó a forcejear e impedir la actuación policial”, explicó Cococcioni al detallar el contexto.

LEER MÁS: Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Acción con la pistola Taser

Ante esta situación, Rodríguez utilizó el dispositivo de electrochoque provisto por la Provincia. La descarga permitió controlar a la mujer “en pocos segundos y sin daños permanentes”, según indicó el ministro. Remarcó que “se actuó dentro del marco del uso progresivo de la fuerza y con resguardo de evidencia, ya que el procedimiento quedó registrado por la body cam incorporada al equipo”.

El funcionario sostuvo que este episodio “marca un antes y un después porque permite resolver situaciones críticas sin escalar al uso de armas de fuego ni exponer al personal a forcejeos riesgosos”.

También subrayó que los dispositivos “son herramientas que se utilizan en todo el mundo y que salvan vidas”.

Rodríguez, previamente capacitada y habilitada, describió por qué tomó la decisión en el momento: “La vi muy agresiva y quería evitar que alguien saliera lastimado”. Indicó que la reacción “fue instantánea” y que el dispositivo “permitió controlar la situación sin llegar a mayores”.

Eficacia

Cococcioni recordó que la Provincia distribuyó cien pistolas Taser, de las cuales 63 están asignadas a Rosario en unidades operativas como Comando Radioeléctrico, Motorizada y Brigada de Orden Urbano. Adelantó que “se incorporarán más dispositivos de menor letalidad el año próximo”, y que también avanzan pruebas con el Byrna.

El ministro valoró que intervenir sin esta herramienta “hubiera expuesto al personal a un dilema entre el forcejeo físico o el arma de fuego, con riesgos operativos, legales y humanos mucho mayores”.

La evidencia del operativo fue remitida a la Fiscalía interviniente. Desde el Ministerio destacaron que la transparencia del registro audiovisual “protege al ciudadano y también al policía frente a cualquier acusación infundada”.

Finalmente, Cococcioni señaló que el uso del dispositivo “resolvió con eficacia una situación conflictiva y evitó consecuencias más graves para terceros y para los agentes”.

Cococcioni Taser pistolas Taser Santa Fe
Noticias relacionadas
rigen las nuevas medidas de seguridad dispuestas por la municipalidad para las guarderias nauticas

Rigen las nuevas medidas de seguridad dispuestas por la Municipalidad para las guarderías náuticas

Uno de cada tres argentinos mayores de 20 años tiene padecimientos en salud mental

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

santa fe: la economia se estanca, el consumo se frena y hay tensiones en el mercado laboral

Santa Fe: la economía se estanca, el consumo se frena y hay tensiones en el mercado laboral

es critico el estado de salud del nene de tres anos baleado en la cabeza: el proyectil quedo alojado

Es crítico el estado de salud del nene de tres años baleado en la cabeza: el proyectil quedó alojado

Lo último

A nivel local, Colón es como dirigir a Boca o River

"A nivel local, Colón es como dirigir a Boca o River"

Boca presentó su balance con un superávit récord de 35 mil millones de pesos

Boca presentó su balance con un superávit récord de 35 mil millones de pesos

Estudiantes empató con Newells y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

Último Momento
A nivel local, Colón es como dirigir a Boca o River

"A nivel local, Colón es como dirigir a Boca o River"

Boca presentó su balance con un superávit récord de 35 mil millones de pesos

Boca presentó su balance con un superávit récord de 35 mil millones de pesos

Estudiantes empató con Newells y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú al ladero de Pequeño J

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú al ladero de Pequeño J

El ministro Cococcioni recibió a la suboficial que realizó el primer uso operativo de una Taser en Santa Fe

El ministro Cococcioni recibió a la suboficial que realizó el primer uso operativo de una Taser en Santa Fe

Ovación
Estudiantes empató con Newells y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

Quién es joven goleador de Colón que promovió Ezequiel Medrán

Quién es joven goleador de Colón que promovió Ezequiel Medrán

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

El gran desafío que afronta Madelón para las próximas seis fechas

El gran desafío que afronta Madelón para las próximas seis fechas

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras