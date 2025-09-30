Uno Santa Fe | Policiales | triple

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú al ladero de Pequeño J

Matías Ozorio fue detenido en Lima por la Policía Nacional de Perú y la delegación Interpol de la Policía Federal Argentina.

30 de septiembre 2025 · 20:27hs
Matías Ozorio

Matías Ozorio, al ser detenido este martes en Lima, Perú.

Matías Ozorio, sindicado como la mano derecha de Pequeño J, el líder narco al que se lo señala como autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido este martes en Perú y será extraditado al país en las próximas horas.

La detención se produjo en la ciudad de Lima y fue llevada adelante por la Policía Nacional de Perú y la delegación Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). La detención fue comunicada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desde su cuenta de la red social X.

Ahora, Interpol busca intensamente al presunto líder narco conocido como Pequeño J.

Peritaje de celulares

Mientras tanto, los celulares de los siete detenidos por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencia Varela, serán peritados este viernes, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Se trata de los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Angel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.

En tanto, Sotacuro, acusado de manejar el auto de apoyo desde La Matanza a Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y fue trasladado al penal de Sierra Chica, al tiempo que se estableció el secreto de sumario en la causa.

“Fueron declaraciones muy claras”, remarcó el abogado Guillermo Endi, defensor del hombre de nacionalidad boliviana y su sobrina, Florencia Ibáñez, quien fue derivada a la cárcel de mujeres de Magdalena.

Por otra parte, un familiar de Matías Agustín Ozorio, uno de los prófugos del triple crimen y quien sería ladero de Pequeño J (el narco al que se busca como supuesto autor intelectual del triple crimen), sostuvo que es un “perejil” y que estaba metido en las criptomonedas.

Desde Barracas, la mujer, que se cubrió el rostro por miedo, contó que hace tiempo la situación familiar “está mal”, debido a que Ozorio “tenía una vida que no correspondía por la droga, consumía y no les gustaba”.

Al ser consultada sobre su posible vinculación con una banda narco, expuso que no sabe “si estaba en la venta”, que se trata de “un perejil” y atrás “hay alguien mucho más poderoso”.

A su vez, destacó que hace varios meses el prófugo se metió con las criptomonedas y debía mucha plata: “Renunció a su trabajo en el Hospital Italiano donde ganaba muy bien y todo eso lo invirtió. Puede ser que estuviese amenazado”.

Ozorio es señalado como el colega de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, quien sigue prófugo.

