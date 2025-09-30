Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca presentó su balance con un superávit récord de 35 mil millones de pesos

Con Juan Román Riquelme a la cabeza, la Comisión Directiva de Boca presentó los números del ejercicio económico que comprende el período de julio 2024 a junio 2025

30 de septiembre 2025 · 21:40hs
Con Juan Román Riquelme a la cabeza, la Comisión Directiva de Boca se reunió este lunes para presentar la Memoria y el Balance General y el informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio que abarca desde julio de 2024 a junio de 2025. La institución posee un superávit récord de 35 mil millones de pesos (u$d 25,364,745.04), el cual se aprobará, de no mediar inconvenientes, en la Asamblea General de Representantes que se celebrará el próximo miércoles 29 de octubre.

El presidente de la institución encabezó la reunión ordinaria, de la que también participaron el vicepresidente Jorge Amor Ameal, el secretario general Ricardo Rosica y todas las máximas autoridades de la insitución.

Este martes, a través de las redes oficiales del club, se compartieron los detalles de dicho encuentro. Allí se destaca el balance récord, que supera por siete mil millones de pesos al del año anterior, comparado a moneda constante. De esta manera, la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club presenta su segundo récord superavitario, tras lo presentado en 2024.

Además, informaron que en la jornada del miércoles 29 de octubre, se tratará "la expulsión del socio que falsificó firmas en el pedido de modificación de la fecha de los comicios de diciembre de 2023".

Cabe aclarar que las elecciones presidenciales que se iban a celebrar el domingo 3 de diciembre de aquel año fueron suspendidas porque la oposición, comandada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, reclamó "irregularidades y anomalías en el padrón de socios" y la Justicia porteña dio lugar al pedido.

Tras varios procesos legales, los comicios se celebraron el 18 de diciembre y la fórmula conformada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal salió victoriosa con el 65,3% de los votos contra el 34,4% obtenido por la dupla opositora.

"A nivel local, Colón es como dirigir a Boca o River"

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

"A nivel local, Colón es como dirigir a Boca o River"

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

