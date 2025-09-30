Uno Santa Fe | Colón | Colón

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Gabriel Somaglia, quien fue síndico de Colón antes del último retorno de José Vignatti, encabezaría una lista para las elecciones del 30 de noviembre.

30 de septiembre 2025 · 15:27hs
Se empiezan a mover las piezas de cara a las elecciones en Colón, previstas para el 30 de noviembre, y uno de los nombres que comienza a sonar fuerte es el de Gabriel Somaglia.

Ex síndico del club durante la transición de 2016, momento en que Enrique Ariotti dejó su cargo y José Vignatti regresó a la presidencia, Somaglia estaría evaluando la posibilidad de encabezar una lista en los comicios.

Según informó Cadena 3 (FM 101.7), La Central Deportiva, el dirigente también habría manifestado interés en mantener un encuentro con Claudio Tapia, presidente de la AFA, lo que refleja su intención de consolidar contactos y apoyos de cara a su eventual postulación.

El panorama electoral en Colón

Hasta el momento, varios dirigentes ya confirmaron su participación: Ricardo Magdalena, Ricardo Luciani, Gustavo Abraham y Carlos Trott. Por su parte, José Alonso, representante del Vignattismo (Tradición Sabalera), y Clemente Valdéz aún no confirmaron su candidatura.

Elecciones Colon.jpg

El oficialismo, liderado por la actual conducción, no descarta presentar una lista propia, mientras que tampoco se descarta que surjan otras alternativas en el marco de un proceso electoral que promete ser competitivo y con varias voces en pugna.

Somaglia, entre el pasado y el futuro

La posible postulación de Somaglia remite a un momento clave en la historia reciente de Colón, cuando tuvo un rol central en la transición que permitió el regreso de Vignatti y la reorganización institucional del club. Su eventual candidatura marca un regreso al terreno político del Sabalero, esta vez como protagonista principal, con la intención de llevar adelante un proyecto propio para la presidencia.

Con tiempo hasta el 30 de noviembre, los próximos meses serán decisivos para definir quiénes finalmente se medirán en las urnas y qué líneas de trabajo propondrá cada lista, mientras Colón se prepara para un proceso electoral que promete poner sobre la mesa debates estratégicos y de gestión para el futuro del club.

