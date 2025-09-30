Uno Santa Fe | Unión | Madelón

El gran desafío que afronta Madelón para las próximas seis fechas

Unión encara la recta final del Torneo Clausura y Leonardo Madelón tiene por delante un desafío importante

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2025 · 08:59hs
El DT de Unión Leonardo Madelón tiene por delante el desafío de continuar manteniendo al equipo en los primeros puestos.

Quedan seis fechas para el final del Torneo Clausura. Unión continúa siendo puntero de la Zona A esperando el partido que este martes jugará Estudiantes ante Newell's. Pero más allá de eso y pensando en lo que viene, Leonardo Madelón tiene por delante un gran desafío.

Madelón y el desafío de no quedarse con lo hecho

Y el mismo tiene que ver con mantener la competitividad e intensidad que mostró el equipo en las primeras 10 fechas, aún cuando en los últimos dos partidos no mostró su mejor versión.

Siempre se dice que en el fútbol lo más difícil es mantenerse y es por eso que Madelón junto con el plantel de Unión tendrán la obligación en las seis fechas que vienen, de continuar siendo un equipo serio y confiable.

Está claro que el Tate dejó de ser una sorpresa y en consecuencia, los rivales comienzan a conocerlo y a estudiarlo mejor. Y eso requiere de mayor imaginación y creatividad a la hora de imponerse.

En consecuencia, partidos que por allí en el arranque del campeonato podían resolverse de mejor manera, ahora quizás tiene una mayor complejización. Y es allí en donde debe aparecer la mano del DT y la astucia de los jugadores.

Con una formación que se recita de memoria y un esquema inflexible, todos saben cómo juega Unión. Y eso en determinadas circunstancias le puede jugar en contra.

Ahora el Tate vuelve a jugar en condición de local, buscando cortar una racha de tres empates consecutivos y lo hará frente a un rival que está perdiendo la categoría como lo es Aldosivi.

El Tiburón está urgido y un empate no le sirve, pero tampoco es imaginable pensar en que va a salir a buscar el partido, por lo cual la responsabilidad estará del lado del Tate.

Claramente a Unión le cuestan más los partidos en donde tiene que proponer, dado que se siente más cómodo esperando, teniendo en cuenta la característica de sus jugadores.

Pero ese es el principal desafío que tiene por delante el entrenador, hacer de Unión un equipo con mayores variantes en ataque, cuando el rival lo espera. Y ante Aldosivi, es una buena prueba para demostrar que el equipo evoluciona.

Madelón Unión fechas
