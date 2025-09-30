Quién es joven goleador de Colón que promovió Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán llamó a trabajar con el plantel de Colón un joven goleador que viene pidiendo pista y que sería considerado para recibir al CADU.

En un cierre de temporada marcado por las dificultades físicas y las bajas en el plantel, Colón comienza a volcarse hacia sus juveniles, con el objetivo de cerrar el año con dignidad y proyectar nuevas alternativas para el futuro.

En este contexto, Lorenzo Orzan, uno de los máximos artilleros de las divisiones inferiores del club, fue promovido al primer equipo por el entrenador Ezequiel Medrán y ya se entrena junto al plantel profesional, con la posibilidad de ser considerado para el último partido del año ante Defensores Unidos de Zárate (CADU).

Un juvenil con gol y polifuncionalidad

Orzan se destaca no solo por su capacidad goleadora en las inferiores, sino también por su versatilidad en ataque. Puede desempeñarse como delantero de área o como volante ofensivo, ofreciendo múltiples alternativas en la ofensiva sabalera.

Su inclusión en los entrenamientos del primer equipo no es casual: la acumulación de bajas y lesiones obliga al cuerpo técnico a explorar las opciones de la cantera. José Barreto no será considerado (rescindiría su contrato), Facundo Castro atraviesa una fascitis plantar, Luis Miguel Rodríguez no llegaría a tiempo por su lesión, y Emmanuel Gigliotti nuevamente quedará al margen del encuentro.

Una apuesta de Madrán a la juventud

La decisión de Medrán de sumar a Orzan al primer equipo refleja la confianza en los juveniles del club y la necesidad de reforzar la ofensiva ante un rival que llega descendido, y sin ningún objetivo que alcanzar. Al igual que Jonás Ravano, quien también podría ser titular en el partido final, Orzan representa la oportunidad de un salto importante: más allá de cubrir ausencias, su participación puede ser un primer paso hacia la aparición en la Primera Nacional.

El cuerpo técnico evalúa cuidadosamente el armado del equipo, buscando equilibrar experiencia y juventud, y la presencia de Orzan ofrece esa combinación: un jugador de la casa, con gol, y con la flexibilidad táctica necesaria para adaptarse a distintos esquemas ofensivos según lo requiera el partido.

Proyección y expectativas

El debut de Orzan en el primer equipo sería un hito importante en su carrera y un mensaje claro sobre la política de Colón de potenciar su cantera, incluso en momentos de profunda renovación. La inclusión de los jóvenes no solo permite cubrir ausencias, sino también generar rodaje y confianza en las futuras figuras del club, que podrían ser fundamentales en el próximo mercado de pases y para la planificación de la temporada 2026.

LEER MÁS: Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

En definitiva, la promoción de Lorenzo Orzan es mucho más que una alternativa táctica para el partido ante CADU: es una muestra de cómo Colón busca integrar a sus juveniles en el primer equipo, aprovechar su talento y, al mismo tiempo, enfrentar el final de la temporada con recursos propios. La expectativa es que el joven delantero pueda aprovechar esta oportunidad para demostrar su potencial y dejar una buena impresión en su debut, mientras el Sabalero intenta cerrar el año con una victoria en casa.