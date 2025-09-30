"A nivel local, Colón es como dirigir a Boca o River"

Rodolfo de Paoli recordó su paso por Colón y dijo: "Lo que está viviendo Colón yo lo empecé a masticar en sus inicios"

Rodolfo De Paoli apenas dirigió seis partidos a Colón, sumando dos victorias y cuatro derrotas. Y luego de perder como local ante Brown de Adrogué, la dirigencia sabalera decidió despedirlo.

Luego de su paso por el Sabalero , De Paoli no volvió a dirigir , pero en las últimas horas, en diálogo con Juan Pablo Varsky en su canal de Youtube llamado Clank, habló de su paso por el elenco rojinegro.

"Estuve nada más que 36 días. Pero son momentos donde tenés que saber elegir cuando entrar y cuando salir. Es un diablo que vengan a buscarte de Colón y te digan: ‘vení que Colón quiere ascender y de los últimos 11 partidos ganó uno’. Y yo llegué, de los primeros cuatro ganamos dos y, sin embargo, todo era una caldera", comenzó relatando.

Para luego agregar: "Había un microcllima muy tenso, lo que está viviendo Colón yo lo empecé a masticar en sus inicios. Jamás me imaginé que había tanta atmósfera política. Era una locura: pobre los jugadores y los técnicos que pasaron".

En otro tramo de la charla aseguró: "Pasó Osella, Minella que como fue interino, ganó un partido y lo pusieron. Pero después perdió cinco y lo echaron. Pasó Pereyra que lo armó, arrancó bien y perdió cinco partidos al hilo y también lo echaron".

"Después trajeron a Yllana que fue el último campeón y lo echaron. Y le fue hasta peor que nosotros. Y después vino Medrán, jugó cuatro partidos y no ganó ninguno, perdió tres. Es una locura Colón", tiró.

Por último hizo referencia al periodismo santafesino y expresó: "A nivel local, es como dirigir Boca o River. Salís a la esquina y ya saben con quién saliste, si tomaste café, el entrenamiento. Era tremendo. Es un club muy grande, pero se tienen que poner de acuerdo entre ellos".