Es crítico el estado de salud del nene de tres años baleado en la cabeza: el proyectil quedó alojado

El pequeño permanece internado en terapia intensiva del Hospital Alassia. Su pronóstico es reservado mientras la Justicia avanza con la investigación del hecho.

30 de septiembre 2025 · 12:11hs
Jose Busiemi

El Hospital de Niños Orlando Alassia informó este lunes el estado de salud del pequeño Bastián Orellana, el nene de 3 años que fue trasladado de urgencia luego de recibir un disparo en la cabeza con un balín de plomo, presuntamente disparado por un rifle de aire comprimido.

El director del hospital, Pablo Ledesma, confirmó que el niño permanece internado en terapia intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica. Su condición es crítica y el pronóstico continúa siendo reservado, ya que el proyectil quedó alojado en su cerebro y requiere monitoreo permanente.

pablo ledesma director hospital Alassia.jpg
Pablo Ledesma, director del hospital de niños Orlando Alassia

Pablo Ledesma, director del hospital de niños Orlando Alassia

Cómo ocurrió el hecho

El violento episodio sucedió este domingo por la tarde en una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 8000, en la zona norte de Santa Fe. Según relataron familiares, el niño jugaba con sus primitos cuando se produjo el disparo.

Al escuchar el llanto, ingresaron a la habitación y lo hallaron herido. “Lo alcé y se desvaneció en mis brazos”, contó uno de los testigos.

De inmediato, lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Iturraspe, donde una tomografía confirmó la gravedad de la lesión. Tras ello, se organizó un traslado urgente en ambulancia hacia el Hospital Alassia, donde permanece internado.

Investigación judicial

La Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe informó el caso al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de turno dispuso la aplicación del protocolo judicial, que incluye peritajes balísticos, entrevistas a familiares y análisis del entorno donde ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas, pero la investigación sigue en curso para determinar responsabilidades.

Un nene de tres años recibió un disparo en la cabeza en el norte de la ciudad: su estado de salud

