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RIGI en Rosario: se concretaron 3.300 reuniones de negocios y participaron 500 pymes santafesinas

La primera ronda reunió a 4.500 personas y 1.800 empresas de todo el país. Representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura mantuvieron encuentros con potenciales proveedores.

29 de octubre 2026 · 20:09hs
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RIGI en Rosario. Se concretaron 3.300 reuniones entre grandes proyectos y pymes.

RIGI en Rosario. Se concretaron 3.300 reuniones entre grandes proyectos y pymes.

La ciudad de Rosario fue sede de la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro que reunió a representantes de grandes proyectos estratégicos y pequeñas y medianas empresas de distintos puntos del país. Durante la jornada se concretaron 3.300 reuniones, de las cuales 2.500 fueron encuentros de negocios y 800 estuvieron orientadas al networking.

La actividad se desarrolló en el espacio La Fluvial y convocó a 4.500 participantes de 1.800 empresas, entre ellas 500 firmas santafesinas. El objetivo fue generar oportunidades comerciales y vincular a potenciales proveedores con los emprendimientos de gran escala que se encuentran en marcha o en etapa de desarrollo.

La apertura estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron diez gobernadores y representantes de distintos organismos.

A lo largo del encuentro, representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con pymes y proveedores de 16 rubros de la economía. La agenda incluyó además 90 mesas de trabajo, 11 conferencias, 14 paneles de capacitación y 15 stands de financiamiento y asistencia técnica.

LEER MÁS: Luis Caputo, en Rosario: "Con el Rigi, no habrá problema con el tipo de cambio por años"

Santa Fe busca posicionarse como proveedor estratégico

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la convocatoria y consideró que se trató de “una de las rondas de negocios más importantes del año en materia productiva”.

Según explicó, uno de los principales objetivos de la iniciativa es promover el desarrollo de proveedores locales y aumentar la participación de la industria nacional en las grandes inversiones.

“Cuando se desarrollan estos emprendimientos, se necesita construir caminos, montar campamentos, proveer energía, alimentación, transporte, viviendas y equipamiento. Es una cadena de valor enorme que abre oportunidades para miles de empresas”, ejemplificó el funcionario.

En ese marco, Puccini planteó que Santa Fe busca aprovechar su entramado industrial y su experiencia productiva para convertirse en un proveedor estratégico de los proyectos mineros y energéticos.

“Santa Fe quiere ser el puente estratégico, suministrando logística y servicios, poniendo a disposición el entramado industrial de más de 6.400 empresas, que tiene una expertise de casi 70 años en el agro”, sostuvo.

El ministro también recordó que empresas santafesinas ya participan como proveedoras de actividades vinculadas con la minería, el gas y el petróleo en Vaca Muerta y en provincias como Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan y Mendoza.

Una oportunidad para ampliar la participación de las pymes

La ronda buscó acercar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor que se generan alrededor de las grandes inversiones. La construcción de infraestructura, la provisión de equipamiento, el transporte y los servicios asociados representan algunas de las áreas en las que las firmas locales pueden encontrar nuevas oportunidades comerciales.

La participación de empresas santafesinas en el encuentro también permitió poner en contacto a proveedores de la provincia con representantes de proyectos estratégicos de distintos sectores.

Con 3.300 reuniones concretadas y la participación de empresas de todo el país, Rosario funcionó como punto de encuentro entre grandes inversores y el entramado productivo. Para Santa Fe, el desafío será transformar esos contactos en vínculos comerciales y ampliar la presencia de sus pymes en las cadenas de suministro de la minería, la energía y la infraestructura.

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