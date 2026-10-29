Barrio Barranquitas: el desagüe Perú entra en la etapa final y estará terminado en noviembre

El intendente Juan Pablo Poletti supervisó los trabajos en barrio Barranquitas, que tienen fecha de finalización prevista para el 15 de noviembre. La obra reemplaza conductos deteriorados y permitirá mejorar el escurrimiento del agua de lluvia.

Desagüe Perú. La obra de recuperación en barrio Barranquitas entra en su etapa final, con fecha de finalización el 15 de noviembre.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la etapa final de la obra de recuperación del desagüe Perú, en barrio Barranquitas , una intervención destinada a resolver problemas estructurales que comprometían el funcionamiento del sistema de drenaje del oeste de la ciudad. El intendente Juan Pablo Poletti recorrió la zona de plaza Perú y supervisó las tareas, cuya finalización está prevista para el 15 de noviembre .

Los trabajos incluyen la conexión de un bypass con el conducto existente y el saneamiento de antiguos entubados colapsados. Además, se reemplazaron dos conductos metálicos deteriorados por estructuras premoldeadas de hormigón, con el objetivo de mejorar la durabilidad de la infraestructura y garantizar el escurrimiento del agua hacia los reservorios.

Durante la recorrida, Poletti explicó que el estado del conducto original había generado roturas y riesgos de socavamiento que llegaron a comprometer la seguridad de viviendas cercanas. La presencia de construcciones consolidadas sobre el trazado original obligó a diseñar un recorrido alternativo para asegurar el funcionamiento del sistema.

“Esto es en Barranquitas, en plaza Perú, donde teníamos complicado el desagüe que trae el agua de todo el centro de la ciudad hacia el oeste y que termina en el reservorio. El conducto era de un material que se rompe y llegó a provocar daños debajo de una vivienda. Por eso decidimos hacer un nuevo desagüe, con una traza en forma de L, para sortear las casas existentes y llegar hasta el centro de la plaza”, señaló el intendente.

Reemplazaron conductos deteriorados por estructuras de hormigón

El subsecretario de Asuntos Hídricos municipal, Mario Bardus, detalló que la intervención se concentró en dos conductos metálicos que habían llegado al final de su vida útil y presentaban riesgo de derrumbe.

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“Se colocaron estructuras premoldeadas de hormigón, compuestas por una base en forma de U y una tapa, que reemplazan el sistema antiguo, que se encontraba deteriorado y con riesgo de derrumbe”, explicó.

La nueva traza permite sortear las viviendas construidas sobre el recorrido original y conectar el desagüe con la infraestructura existente. De esta manera, se busca recuperar la capacidad de conducción del sistema y reducir los riesgos asociados a las roturas y obstrucciones.

La ejecución presentó dificultades por la presencia de otras redes subterráneas, entre ellas las de gas y agua potable. Estas interferencias requirieron trabajos de mayor precisión y coordinación con otros prestadores, lo que extendió los plazos inicialmente previstos.

Actualmente, las tareas se concentran en completar la conexión del bypass y sanear los entubados que colapsaron. El cronograma municipal establece el 15 de noviembre como fecha prevista para finalizar esta etapa.

Un sistema clave para el drenaje del oeste

El desagüe Perú forma parte de una red que incluye los conductos de las calles Bolivia, Perú y Ecuador. Según explicó Bardus, este sistema recibe el agua de lluvia desde la divisoria de cuencas ubicada en el sector de Aristóbulo del Valle y la conduce hacia el reservorio de la estación de bombeo N.º 4.

Por eso, la recuperación de este tramo resulta importante para el funcionamiento general del drenaje. Las roturas o las obstrucciones pueden dificultar el escurrimiento y generar complicaciones en Barranquitas, además de trasladar los inconvenientes hacia otros sectores de la ciudad.

“Los vecinos ven que el Municipio está presente frente a un problema que los afectaba directamente. Cuando el agua deja de correr por donde tiene que hacerlo hacia el reservorio, puede generar anegamientos en Barranquitas o trasladar las complicaciones hacia avenidas como Perón o López y Planes”, afirmó Poletti.

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El intendente sostuvo que la incorporación de las nuevas estructuras permitirá mejorar el funcionamiento del conducto y favorecer la llegada del agua a los reservorios durante las precipitaciones intensas.

Limpieza de reservorios y mantenimiento de las estaciones de bombeo

La intervención en plaza Perú se suma a otras tareas que el Municipio desarrolla para fortalecer la infraestructura hídrica de Santa Fe. Entre ellas se encuentran la limpieza de reservorios, el acondicionamiento de sus descargas y el mantenimiento de las estaciones de bombeo.

Bardus indicó que también se realizaron reparaciones y tareas de puesta a punto de motores eléctricos y motobombas en las estaciones de bombeo del oeste, en el marco de un convenio con el Gobierno provincial.

Estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante lluvias abundantes y reducir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

Con el desagüe Perú en su etapa final, el Municipio apunta a resolver un punto crítico de la red de drenaje y recuperar las condiciones de funcionamiento de un conducto clave para trasladar el agua desde el centro santafesino hacia los reservorios del oeste.