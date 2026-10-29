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Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Diego Colotto repasó el presente de Colón, explicó cómo buscan refuerzos y elogió a Nacho Lago en la previa del cierre de la fase regular.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 11:31hs
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Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Diego Colotto habló sobre el presente de Colón y las distintas tareas que desarrolla desde su función como director deportivo. En una entrevista en el streaming del creador digital de @ElSabalero, el director deportivo estuvo acompañado por Matías Vidoz y abordó cuestiones vinculadas con la búsqueda de incorporaciones, los criterios para evaluar futbolistas y el rendimiento del equipo, en la antesala del último partido de la fase regular y el inicio del Reducido.

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La búsqueda de refuerzos y el caso de Facundo Callejo

Colotto explicó que el trabajo de planificación contempla un seguimiento permanente de jugadores para anticiparse a las necesidades del plantel. “Tenemos una base de datos propia con todos los jugadores al momento de ir a buscar para incorporar”, señaló, al describir una de las herramientas que utiliza el área deportiva para analizar posibles contrataciones.

En ese sentido, también se refirió a la importancia de contar con futbolistas que ya hayan tenido rodaje en la máxima categoría. “Valoramos a los jugadores que tuvieron experiencia en Primera”, sostuvo. Luego, mencionó a Facundo Callejo, delantero que estuvo en el radar sabalero, y reveló el motivo por el que no se concretó su llegada: “Facu Callejo siempre nos pareció un buen jugador, no vino porque pidió medio palo para salir de Perú”.

Colotto elogió a Nacho Lago y marcó su postura sobre el juego

El director deportivo también dejó en claro qué tipo de propuesta futbolística prefiere, en medio de los debates sobre el rendimiento del equipo. “Son gustos jugar bien o mal, yo prefiero jugar mejor que el rival”, afirmó, al plantear su mirada sobre la manera de competir.

Por último, tuvo palabras de reconocimiento para Ignacio Lago, uno de los futbolistas más destacados de Colón durante la temporada. “No hay ningún jugador al nivel de Nacho Lago en la categoría, que encima se pone la camiseta de Colón, que no es para cualquiera”, expresó.

De esta manera, Colotto repasó aspectos centrales de su trabajo en la institución y dejó definiciones sobre el armado del plantel, las decisiones que intervienen en el mercado de pases y el valor de contar con futbolistas capaces de marcar diferencias en una instancia decisiva de la temporada.

Colón mercado Diego Colotto
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