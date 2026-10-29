Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón necesita apenas nueve remates para convertir un gol y ocupa el cuarto puesto del ranking ofensivo. El dato aparece antes del cierre de la fase regular.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 12:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón se prepara para disputar la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional con un registro que destaca una de sus virtudes. Según los datos difundidos por @datamoroni, el equipo santafesino se encuentra entre los cinco conjuntos más efectivos de la Zona A, una estadística que refleja su capacidad para aprovechar las ocasiones que genera durante los partidos.

LEER MÁS: Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Colón, en el cuarto lugar del ranking de efectividad

El conjunto rojinegro necesita un promedio de nueve remates para marcar un gol y se posiciona cuarto en la clasificación. Por delante aparecen Deportivo Madryn, líder del listado con siete disparos por conquista; Deportivo Morón, con 7,5, y Godoy Cruz, que completa el podio con una media de 8,8.

Aunque Colón ya tiene asegurado el quinto puesto, todavía cuenta con posibilidades matemáticas de escalar hasta la tercera o cuarta ubicación. Para conseguirlo, deberá ganar su partido y esperar otros resultados que favorezcan sus aspiraciones de llegar mejor posicionado al Reducido.

Una virtud ofensiva que no siempre se reflejó en la tabla

La estadística también permite establecer una comparación con Ferro, actual líder de la Zona A. El equipo de Caballito ocupa el octavo lugar del ranking de efectividad, con 11,8 remates por gol, una cifra superior a la del Sabalero.

De todos modos, convertir con pocos disparos no garantiza por sí solo una campaña regular ni explica la posición de cada equipo en el campeonato. En el caso de Colón, el dato destaca su capacidad para capitalizar oportunidades, aunque esa virtud no siempre alcanzó para conseguir los resultados necesarios a lo largo de la temporada.

Con la fase regular a punto de finalizar, el Sabalero buscará transformar esa eficacia en una victoria ante Defensores de Belgrano, con el objetivo de mejorar su ubicación y afrontar el Reducido con mayores expectativas.

Colón
Noticias relacionadas
el aviso de campodonico: para colon es malo enfrentar a defensores

El aviso de Campodónico: "Para Colón es malo enfrentar a Defensores"

la reserva de colon gano otra vez y empieza a tomar aire en el clausura proyeccion

La reserva de Colón ganó otra vez y empieza a tomar aire en el Clausura Proyección

colon cerro su campana de visitante en la fase regular con una eficacia del 40%

Colón cerró su campaña de visitante en la fase regular con una eficacia del 40%

matias budino acelera su recuperacion en colon y abre el debate: ¿vuelve para ser titular?

Matías Budiño acelera su recuperación en Colón y abre el debate: ¿vuelve para ser titular?

Lo último

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la esquina de la muerte y otros dos cruces críticos

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

Último Momento
Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la esquina de la muerte y otros dos cruces críticos

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

Presentaron la Lista 10 para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

Presentaron la "Lista 10" para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Ovación
Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026