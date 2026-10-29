Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón necesita apenas nueve remates para convertir un gol y ocupa el cuarto puesto del ranking ofensivo. El dato aparece antes del cierre de la fase regular.

Colón se prepara para disputar la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional con un registro que destaca una de sus virtudes. Según los datos difundidos por @datamoroni, el equipo santafesino se encuentra entre los cinco conjuntos más efectivos de la Zona A, una estadística que refleja su capacidad para aprovechar las ocasiones que genera durante los partidos.

Colón, en el cuarto lugar del ranking de efectividad

El conjunto rojinegro necesita un promedio de nueve remates para marcar un gol y se posiciona cuarto en la clasificación. Por delante aparecen Deportivo Madryn, líder del listado con siete disparos por conquista; Deportivo Morón, con 7,5, y Godoy Cruz, que completa el podio con una media de 8,8.

Aunque Colón ya tiene asegurado el quinto puesto, todavía cuenta con posibilidades matemáticas de escalar hasta la tercera o cuarta ubicación. Para conseguirlo, deberá ganar su partido y esperar otros resultados que favorezcan sus aspiraciones de llegar mejor posicionado al Reducido.

Una virtud ofensiva que no siempre se reflejó en la tabla

La estadística también permite establecer una comparación con Ferro, actual líder de la Zona A. El equipo de Caballito ocupa el octavo lugar del ranking de efectividad, con 11,8 remates por gol, una cifra superior a la del Sabalero.

De todos modos, convertir con pocos disparos no garantiza por sí solo una campaña regular ni explica la posición de cada equipo en el campeonato. En el caso de Colón, el dato destaca su capacidad para capitalizar oportunidades, aunque esa virtud no siempre alcanzó para conseguir los resultados necesarios a lo largo de la temporada.

Con la fase regular a punto de finalizar, el Sabalero buscará transformar esa eficacia en una victoria ante Defensores de Belgrano, con el objetivo de mejorar su ubicación y afrontar el Reducido con mayores expectativas.