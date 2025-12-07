Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este domingo en Santa Fe

Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

El mal tiempo llega para quedarse lo que resta del fin de semana largo, con lluvias desde los 40 a 70 mm según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

7 de diciembre 2025 · 17:26hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde de este domingo en la ciudad de Santa Fe y alrededores. Se esperan precipitaciones de entre 40 y 70 mm.

Según pronostica el ente, se espera que el área sea afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h. Las precipitaciones amainarían para la noche, pero continuarían durante este lunes.

Pronóstico extendido

Para el lunes feriado, rige un alerta amarillo por tormentas para toda la jornada, por lo que se espera que el mal tiempo continúe, con lluvias aisladas durante el día, que incrementarán su intensidad durante la noche. Además, se prevé una baja de las temperaturas, con una mínima de 18° y una máxima de 22°.

Para el martes, se espera cielo mayormente nublado, pero ya sin precipitaciones. La temperatura mínima sería de 19°, mientras que la máxima se ubicaría en 22°.

