Arsénico en el agua: proponen implementar en Santa Fe un sistema del Conicet para reducirlo

Un nuevo proyecto busca aplicar tecnología científica para reducir la presencia de arsénico y nitratos en el servicio de agua de consumo. La medida afectaría a más de 40 localidades santafesinas.

7 de diciembre 2025 · 18:26hs
Según una reciente resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), al menos 47 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe poseen un servicio de agua que no resulta apto para el consumo humano. La problemática se concentra principalmente en zona oeste, con mayor incidencia en el sur de la bota santafesina.

Ante este escenario de preocupación sanitaria y ambiental, se presentó un proyecto en la Legislatura provincial que propone la implementación de una solución tecnológica innovadora desarrollada por científicos del Conicet. La iniciativa busca abordar la alta concentración de contaminantes como el arsénico.

Se trata de un sistema experimental que utiliza carbón vegetal sometido a un tratamiento químico y térmico. Este compuesto demostró en pruebas de laboratorio ser capaz de disminuir en más de un 50% la concentración de nitratos y arsénico.

La propuesta a Santa Fe

La propuesta, que solicita al Poder Ejecutivo de Santa Fe la aplicación experimental de este método en localidades afectadas, fue impulsada por la diputada del PRO Fernanda Castellani.

La legisladora explicó que la propuesta busca “acercar una solución concreta, accesible y comprobada científicamente a comunidades que hoy no pueden acceder a agua segura”, y que la provincia “tiene la obligación de explorar todas las alternativas disponibles para mitigar un problema que afecta a miles de santafesinos, especialmente en localidades pequeñas y rurales”.

La preocupación surge a partir del reciente relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que volvió a exponer la situación crítica de la región: el sur de Santa Fe se encuentra entre las zonas más vulnerables del país respecto de la presencia de este elemento natural en el agua subterránea.

“Este proyecto busca unir educación, producción y territorio. Queremos que nuestras escuelas rurales y agrotécnicas sean protagonistas del desarrollo local, brindando a los jóvenes, herramientas reales para su futuro laboral”, expresó Castellani.

Arsénico en el agua

El arsénico, altamente tóxico en su forma inorgánica, puede causar efectos graves sobre la salud humana ante consumos prolongados, incluidos cáncer y enfermedades crónicas, según advierte la Organización Mundial de la Salud.

El mapa del ITBA señala que las áreas con niveles iguales o superiores a 50 partes por billón (ppb) abarcan gran parte de la llanura Chacopampeana: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y el sur de Santa Fe.

En nuestra provincia, el Enress registraba en 2021 un total de 52 localidades en nivel 6, la categoría más crítica. Tres años después, tras obras y ampliaciones de acueductos, la cifra se redujo a 47, pero la situación sigue siendo alarmante. Todas estas localidades, que se encuentran principalmente en el oeste provincial y desde el departamento San Cristóbal hacia el sur, continúan sin agua para el consumo.

