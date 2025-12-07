Uno Santa Fe | Santa Fe | patentes

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial destacaron que se aceleró la provisión de chapas patentes. En Santa Fe llegó a haber un millón de vehículos con dominios provisorios

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de diciembre 2025 · 19:56hs
Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, confirmó en diálogo con UNO Santa Fe que la provisión de chapas patentes “ya se está normalizando” luego de meses de faltantes que afectaron a todo el país y que en Santa Fe dejaron un escenario inédito: cerca de un millón de vehículos circulando con dominios provisorios de papel.

Torres explicó que el problema se originó por “dificultades para importar insumos, para la tinta, la chapa y por la existencia de un solo proveedor”, lo que derivó en una escasez generalizada. “Tuvimos muchas dificultades al no haber provisión de nuevas chapas patentes, con muchísimos vehículos circulando con dominios provisorios de papel en la luneta”, detalló.

Según indicó, la situación comenzó a revertirse luego de que el Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), informara a la provincia que el sistema “estaría normalizado”. “Este jueves tuvimos una reunión con el director de DNRPA y nos mencionaron que está normalizada la provisión de patentes para los 0 km, sin ningún justificativo para que un 0 km circule con un papel provisorio. Aquella persona que circule con un papel pegado en el parabrisas está en una situación irregular”, enfatizó.

LEER MÁS: Conducir alcoholizado en la ciudad de Santa Fe tendrá multas más altas: los nuevos montos

Reposición de chapas: demoras y advertencias

El director de la APSV señaló que aún podrían persistir algunas demoras en la reposición de chapas extraviadas, robadas o deterioradas, aunque aclaró que “esa demora no puede ser superior a 60 días y estaría normalizándose”.

También recordó que la identificación del vehículo es obligatoria para circular. “No se puede circular sin ninguna chapa o con las chapas ilegibles. Si hay una de las chapas deteriorada, conviene tener al menos una colocada que esté sana para que sea suficiente para circular”, explicó.

Torres remarcó que la falta total de identificación constituye “motivo de retención del vehículo”. En esos casos, el titular deberá presentarse en el juzgado de faltas para regularizar la situación. Además, precisó que el costo de reponer una chapa patente corre por cuenta del propietario.

Un millón de vehículos con patentes provisorias en Santa Fe

En la provincia, el impacto del faltante fue especialmente significativo durante el primer semestre del año, coincidiendo con un récord de ventas de vehículos 0 km. “En estos meses en Santa Fe contabilizamos alrededor de un millón de vehículos con chapas patentes provisorias”, reveló Torres. Ese crecimiento en el parque automotor, sumado a los problemas de importación, generó un “cuello de botella importante” que derivó en el cúmulo de autos sin su identificación definitiva.

El funcionario destacó que la DNRPA realizó cambios para destrabar el suministro: “Convocaron a privados, llamaron a licitación, mejoraron la logística a todo el país y este problema de escasez quedó atrás”.

Con la provisión restablecida, la APSV insiste en que la identificación visible y en buenas condiciones es indispensable. “Nosotros verificamos que el vehículo tenga su identificación, no se puede circular de otra manera”, concluyó Torres.

patentes Santa Fe chapas
Noticias relacionadas
ministro de seguridad pablo cococcioni: prefiero que me critiquen por detener de mas antes de que haya un resultado fatal

Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni: "Prefiero que me critiquen por detener de más antes de que haya un resultado fatal"

la delicada situacion del transporte en santa fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

Un probable reemplazo del impuesto sobre ingresos brutos debería ser por un IVA tipo consumo, porque es el que evita los efectos acumulativos no deseados.

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Los casos de fauna atropellada se multiplican en Santa Fe.

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: dónde se registran más casos

Lo último

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Último Momento
Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Ovación
Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: Está todo en stand by

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: "Está todo en stand by"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"