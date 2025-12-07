Uno Santa Fe | Santa Fe | ministro

Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni: "Prefiero que me critiquen por detener de más antes de que haya un resultado fatal"

El funcionario explicó la estrategia preventiva del gobierno, ratificó las averiguaciones de antecedentes y advirtió que hoy ingresan el doble de detenidos que hace dos años

7 de diciembre 2025 · 16:10hs
Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni: Prefiero que me critiquen por detener de más antes de que haya un resultado fatal

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió la política de prevención que impulsa el gobierno provincial y aseguró que el objetivo central es disminuir el delito predatorio en las calles para evitar daños a las personas.

En ese marco, respaldó las averiguaciones de antecedentes y afirmó: “Prefiero que me critiquen por detener de más y no por detener de menos y que haya un resultado fatal”.

En diálogo con Radio 2, Cococcioni sostuvo que “todo el esquema preventivo apunta al delito predatorio por una cuestión de prevención del riesgo de pérdidas de vidas humanas y de lesiones”. Y agregó: “Muchas veces, en un robo, es más el daño que causan que el botín que se llevan. Ni siquiera hay una racionalidad económica”.

Los ingresos a cárceles santafesinas pasaron de 45 a 90 presos por mes, enviados por orden judicial Los ingresos a cárceles santafesinas pasaron de 45 a 90 presos por mes, enviados por orden judicial

Averiguaciones de antecedentes

Ante las críticas por las averiguaciones de antecedentes en la vía pública, el ministro fue contundente: “Dicen ‘a ustedes no les gusta la cara y piden documento’. Si hay una persona que potencialmente tenga antecedentes y la encontramos a las 4 de la mañana con una garrafa al hombro, prefiero parar a un inocente, pedirle el documento y molestarlo un breve tiempo. Si no tiene nada, sigue caminando”.

Cococcioni anticipó que la Provincia trabaja para agilizar aún más el sistema de consulta de antecedentes: “Eso me da la oportunidad de prevenir. Si no, llego cuando la desgracia ya ocurrió y ahí hay vidas en juego”.

Pablo Cococcioni. Ministro de Seguridad.&nbsp;

Pablo Cococcioni. Ministro de Seguridad.

Crecimiento del sistema penitenciario

El ministro también se refirió al incremento sostenido de la población penitenciaria. Según detalló, los ingresos a cárceles santafesinas “pasaron de 45 a 90 presos por mes”, enviados por orden judicial.

“El ritmo se duplicó en dos años. El plan penitenciario para 5.000 plazas nos quedó corto y hoy lo estamos rediseñando para llegar a 7.500”, señaló.

En esa línea, sostuvo que se trata de una decisión basada en la reducción de daños: “Si tengo un contingente de personas que sale con un arma dispuesto a robar, prefiero que hoy tengamos 2.000 personas presas más y no un inocente muerto. Esta es la lógica del bombero: apagar el incendio. Después hay que acomodar muchas cosas para que esta lógica penal no sea tan necesaria”.

requisa cárceles

Homicidios: baja del sicariato y aumento de los casos interpersonales

Sobre la evolución de los homicidios en la provincia, Cococcioni explicó que “hay un pequeño incremento” producto del aumento de los hechos interpersonales.

“El sicariato bajó un 20% respecto del año pasado, que ya había sido el más bajo del siglo. Lo que hoy eleva la cifra son los homicidios interpersonales, muchas veces intrafamiliares, donde hay que intervenir antes de que la espiral de violencia llegue al femicidio o al homicidio”, apuntó.

Finalmente, al referirse a la situación en Rosario, el ministro aseguró que el nivel de violencia descendió a partir del plan Bandera. “Hoy se dejó atrás la lógica de confrontación entre los tres niveles del Estado y se avanzó hacia una lógica de cooperación”, afirmó.

