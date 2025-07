Robo masivo de medidores de gas en Bº 7 Jefes: los vecinos pidieron "respuestas urgentes" de las autoridades

Desde la vecinal manifestaron su bronca e indignación. Expresaron que “la compañía es responsable porque sabe qué ocurre y no hace nada".

“Por supuesto, todos los vecinos damnificados se quedaron sin gas y este lunes ya casi todos habían regularizado con gente especialista y con matrícula particular, con el costo que eso significa“, remarcó.

Bronca y malestar de los vecinos

“Hay un gran malestar, un gran enojo en los vecinos y un poco una decepción porque, esto que podíamos decir que son delitos menores, son igualmente dañinos y perjudiciales para los vecinos”, consideró Lorenzo Castella. “No hay un sistema que se pueda aplicar para controlar esto”, lamentó.

“Los vecinos no somos responsables, pero al mismo tiempo no podemos hacer nada porque los medidores están en la vía pública", subrayó y continuó: "Si pudiéramos poner algún resguardo, ya sea una una reja o un candado, sería una solución, pero no lo tenemos permitido por Litoral Gas”.

Ante lo mencionado, se posicionó: “La empresa es responsable porque sabe qué ocurre y no hace nada como, por ejemplo, presentar un sistema distinto con cajas que sean más seguras, con otro tipo de cerradura”. Y finalizó: “También la municipalidad, que debe velar por la seguridad de los vecinos y más en los espacios públicos. Y la Policía, por supuesto, que patrulla las calles tratando de evitar el delito y sin embargo esto sigue ocurriendo”.