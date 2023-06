Rodrigo Alonso: "Las respuesta al problema de la violencia deben ser multisectoriales"

Rodrigo Alonso, titular de Amsafé provincial brindó una conferencia de prensa en la previa a la medida de fuerza que llevará adelante el gremio, por la cual este jueves no habrá clases en las escuelas públicas de la provincia (la misma decisión adoptó Sadop, gremio de los docentes privados), en solidaridad a lo que ocurre en Jujuy, pero también por los hechos de violencia que sufrieron distintos establecimientos escolares en el Rosario, donde además habrá una importante movilización.

En diálogo con el Móvil de UNO 106.3 habló sobre los hechos sucedidos en el sur provincial, en dónde desconocidos balearon distintas escuela, dejaron mensajes de amenazas y hasta provocaron el cierre de los establecimientos por el miedo infundado tanto en los directivos, como en los docentes y los alumnos. "Hace más de un mes y medio que se aplicó un plan que fue comunicado por el Ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, y que después no tuvo evaluación y nosotros veníamos reclamando que ya había pasado un tiempo prudencial y era necesaria una evaluación, ya que a todas luces está claro que no dio todos los resultados que tenía que dar, porque si continúan las balaceras y amenazas, indudablemente algo está fallando"

"Creemos que tiene que haber respuestas integrales, que se lo dijimos cuando estuvimos con el Ministro, que además de seguridad debe estar el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, Economía e Infraestructura, porque entendemos que el problema debe ser mirado desde distinto lugares y no exclusivamente tratarlo con más policías o patrulleros. Eso puede ayudar pero no es la solución; la solución tiene que ser con políticas integrales", agregó.

Por último afirmó que "nosotros mañana vamos a manifestar esto y no solo serán los docentes, sino lo van hacer también otras organizaciones sociales y sindicales, los ciudadanos y ciudadanas para exigir que no haya más violencia. Lo que estamos solicitando es poder ir a trabajar, llegara a la escuela, llevar adelante el proceso de aprendizaje y después volver a casa en tranquilidad y sin violencia. Que nuestras alumnos hoy puedan leer y escribir y que no tengamos mañana que ir a ver qué pasó con esa bala en una clínica o sanatorio o lo que es peor, a una casa de sepelio".

