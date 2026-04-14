La Justicia ordenó a Nación reparar de manera integral la Ruta 11 entre Santa Fe y San Justo

Un fallo de la Justicia Federal hizo lugar a un amparo presentado por el diputado provincial José Corral y obligó a Vialidad Nacional a ejecutar obras urgentes en un tramo de unos 110 kilómetros. También deberá presentar un plan de mantenimiento y reportar periódicamente los avances.

La Justicia le ordena a Vialidad que repare la Ruta 11 desde Santa Fe hasta San Justo

La Justicia Federal ordenó al Estado nacional la reparación integral de un tramo clave de la Ruta Nacional 11 , que se extiende desde la ciudad de Santa Fe hasta San Justo , tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el diputado provincial José Corral .

La sentencia alcanza aproximadamente 110 kilómetros del corredor vial y comprende el trayecto que atraviesa las localidades de Santa Fe, Recreo, Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo .

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En el fallo, el tribunal reconoció que el estado actual de la ruta representa un riesgo concreto para la vida, la seguridad y la libre circulación de miles de usuarios que transitan a diario por esta vía estratégica del centro-norte santafesino. Según se detalla en la resolución judicial, el deterioro de la calzada quedó acreditado tanto por las pruebas presentadas por Corral como por informes técnicos elaborados por la propia Dirección Nacional de Vialidad.

ruta 11 malabrigo El estado de la ruta 11 a la altura de Malabrigo gentileza

En distintos sectores del trayecto, la traza presenta un deterioro profundo, con baches de gran tamaño que en algunos casos ya se asemejan a verdaderos cráteres, lo que obliga a los conductores a realizar maniobras bruscas para esquivarlos.

El estado en varios tramos es considerado deplorable y evidencia un prolongado abandono, una situación que incrementa los riesgos de siniestros viales para quienes utilizan diariamente este corredor.

A partir de esta situación, la Justicia dispuso que Vialidad Nacional deberá llevar adelante, por sí o a través de terceros, la reparación integral y definitiva del tramo afectado, además de elaborar y presentar un plan de operación y mantenimiento para garantizar la transitabilidad de la traza.

“El objetivo central de la medida es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes en una de las rutas más importantes de la región”, señaló Corral al referirse a la decisión judicial.

Además, el legislador destacó que la sentencia también impone al organismo nacional la obligación de informar cada dos meses sobre el estado de avance de las obras, lo que permitirá realizar un seguimiento del cumplimiento de la resolución.

Finalmente, el fallo remarca la urgencia de intervenir en el corredor vial y subraya la necesidad de proteger derechos fundamentales de los usuarios, como la vida y la integridad física, frente al deterioro que presenta actualmente la Ruta Nacional 11 en ese tramo.