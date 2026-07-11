La brigada USAR de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios concluyó su misión luego de una semana de trabajo en zonas afectadas por los sismos. El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la labor del equipo y afirmó que la Provincia fue felicitada por el desempeño de los rescatistas.

Regresan a Santa Fe los 40 bomberos que participaron del rescate tras los terremotos en Venezuela: "El panorama es desolador"

Los 40 rescatistas santafesinos y los tres perros de búsqueda que integraron la brigada USAR (búsqueda y rescate urbano) regresan este domingo a la Argentina luego de finalizar una misión de asistencia internacional en Venezuela, donde colaboraron con las tareas desplegadas tras los terremotos que afectaron distintas zonas del país.

Antes del regreso, el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo una comunicación con el equipo y destacó el trabajo realizado durante la emergencia. “Cada vez que se trata de nuestros Bomberos no hay palabras que alcancen”, expresó el mandatario, quien aseguró que la Provincia “ha sido felicitada por el trabajo de nuestros bomberos en territorio”.

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Pullaro señaló además que los brigadistas completaron “una semana intensa de colaboración” y resaltó el compromiso del sistema santafesino de protección civil.

La misión fue organizada por el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades encargadas del operativo internacional de asistencia.

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Ocho toneladas de equipos y trabajo durante las 24 horas

La base operativa de la delegación santafesina se instaló en La Guaira, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Caracas. Allí fueron desplegadas ocho toneladas de equipamiento técnico para intervenir en tareas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Los brigadistas y los tres binomios K9 trabajaron en distintos sectores afectados, bajo la coordinación de las fuerzas locales. La organización del operativo incluyó grupos divididos en turnos de seis horas para garantizar tareas durante las 24 horas del día.

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Durante la intervención, la brigada realizó búsquedas técnicas para detectar posibles sobrevivientes, utilizando equipamiento especializado y perros entrenados. Además, colaboró en tareas de recuperación de cuerpos junto a los equipos locales.

El secretario de Operaciones de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Luis Ayala, explicó que los escenarios encontrados fueron complejos para realizar las tareas de búsqueda. “El panorama en La Guaira es desolador. De un lado se ve una ciudad linda y, del otro, hay gente que está buscando sus familiares entre los escombros”, describió.

El equipo santafesino trabajó junto con brigadas de Protección Civil de Sucre (Bolivia), USAR de Ecuador, personal de coordinación de Venezuela y el Ejército local.

Tras el arribo del vuelo previsto para este domingo a la base aérea de El Palomar, el contingente continuará viaje por tierra hacia la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en la ciudad de Gálvez.