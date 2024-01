Ruta 11: por el deplorable estado, Santa Fe le ofreció ayuda a Nación para avanzar en reparaciones urgentes

La semana pasada, funcionarios provinciales mantuvieron una reunión con las nuevas autoridades de Vialidad Nacional, quienes hasta este martes no habían asumido en el cargo.

Pablo Seghezzo, titular de Vialidad Provincial, participó del encuentro. Comentó que se los puso al tanto de las urgencias de algunas situaciones y adelantó: "Nos ofrecimos hacer algún convenio para ayudarlos en la gestión. Porque son situaciones de mucho peligro de vida".

ruta 11 2.JPG Ruta Nacional N° 11 entre Llampi Campel y Cabal un día de lluvia

Aclaró que "no tenemos competencia en ruta 11, a menos que hagamos un convenio donde la provincia tome el mantenimiento de la ruta nacional. Hasta que nosotros no hagamos ese convenio nosotros no podemos entrar en rutas nacionales".

"A esta ruta la tenemos como reclamo desde hace seis, siete años. Es una ruta con muchísimo tránsito. Legalmente, no se puede hacer nada, es territorio nacional y tiene que actuar Vialidad Nacional", remarcó.

LEER MÁS: Nación y el guiño a Santa Fe por la Ruta 11: se analizan trabajos "urgentes" de bacheo

Sin aventurarse a posibles intervenciones y obras que pueda realizar el gobierno provincial sobre el corredor nacional que se encuentran en un calamitoso estado, Seghezzo asistió: "Nosotros nos pusimos a disposición en lo que podamos ayudar. Primero los tienen que nombrar y asumir al frente de Vialidad Nacional; y una vez eso tienen que tener la decisión de avanzar".

En declaraciones a UNO Santa Fe, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, hizo referencia a la posibilidad de que provincia tome cartas en el asunto e intervenga en atender situaciones urgentes de la ruta 11: “Una alternativa que vemos es que la provincia colabore en la reparación de los baches mediante un convenio con nación y en segundo término un convenio de recursos para poder cubrir los gastos y la totalidad de los baches.”

ruta 11 3.JPG Ruta Nacional N° 11 sobre la ciudad de San Justo– 30/11/2023.-

Anticipó que esta semana continuaran las reuniones en Casa de Gobierno, donde entre el Gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y responsables de Vialidad Provincial podrían avanzar en la solicitud antes mencionada y comenzar a realizar trabajos en la traza nacional.

De igual manera, el legislador radical dejó en claro que no es lo que corresponde: “Lo ideal sería que vengan los equipos técnicos de Buenos Aires y se hagan cargo del corredor. La ruta no aguanta más. Como última alternativa, si no hay acción nacional, y como una medida desesperada, actuaremos como provincia en la reparación.”

En declaraciones a la emisora LT10, Pablo Seghezzo fue consultado sobre los tiempos que maneja Vialidad Nacional para comenzar a intervenir. "Nosotros fuimos y nos reunimos con los futuros funcionarios. En ese marco general le comentamos toda la situación de las rutas nuestras y le manifestamos toda la problemática en Santa Fe. Ellos todavía están conociendo el panorama de lo que van a asumir. Así que tampoco han hecho ningún compromiso, pero sí han escuchado nuestras demandas, que son las demandas de gran parte de nuestra provincia".

El funcionario provincial remarcó que "solamente en concepto de retención, los santafesinos estamos mandando a Nación mil kilómetros de rutas nuevas por año". Al mismo tiempo, destacó el perfil de las futuras autoridades que asumirán en Vialidad Nacional. "Son personas con experiencia en la parte vial, eso es bueno; son de Córdoba", destacó.