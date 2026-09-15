Fuerte reclamo en el Parque Federal: exigen obras compensatorias por la Estación Policial y convocan a un "abrazo simbólico"

Tras la cesión de 5.500 m² de espacio verde a la Provincia para levantar la dependencia de seguridad, la entidad vecinal del Parque Federal reclama formalmente la construcción del Espacio Comunitario de Usos Múltiples (ECUM) en el histórico galpón-fosa. Advierten que el remanente de la licitación alcanza para financiar la obra y convocan a la comunidad para este sábado 19 de septiembre a las 16.

Reclamo en el Parque Federal: piden que la Provincia construya un centro comunitario tras ceder terrenos para la policía.

La Asociación Parque Federal elevó un contundente reclamo al Gobierno de la Provincia de Santa Fe para exigir que la cesión de 5.500 m² del pulmón verde donde se construye la nueva Estación Policial Centro sea compensada con obras de infraestructura significativas.

La demanda principal centra su atención en la refuncionalización del histórico galpón-fosa (ex taller ferroviario abandonado en el centro del predio) para transformarlo en el ECUM (Espacio Comunitario de Usos Múltiples), un proyecto diseñado de manera conjunta con el Programa URBAM de la FADU-UNL.

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Desde la vecinal remarcaron que el reclamo es "necesario, justo y posible", recordando que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la cesión de terrenos en diciembre de 2025 bajo la condición implícita de ejecutar una puesta en valor integral del parque público.

Sin embargo, denunciaron que el pliego licitatorio provincial solo incluyó la apertura de calle Torrent, el corrimiento de dos canchas de fútbol, un playón deportivo y mobiliario urbano menor, dejando fuera la recuperación de la estructura ferroviaria en desuso.

Ante la falta de confirmación oficial por parte del Poder Ejecutivo provincial y tras haber mantenido reuniones con el intendente Juan Pablo Poletti, el presidente del Concejo Sergio Basile y el senador Paco Garibaldi, la asamblea de la institución resolvió convocar a toda la ciudadanía a un "Abrazo Simbólico" al galpón-fosa para este sábado 19 de septiembre a las 16.

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"No cuestionamos el 'qué' sino el 'cómo': ya no discutimos la construcción de la Estación Policial, sino la necesidad imperiosa de que el Gobierno Provincial firme un compromiso para realizar el ECUM y compensar la pérdida de más de media hectárea de espacio verde", denunciaron desde la Comisión Directiva de la Asociación Parque Federal.

Los tres ejes del reclamo: necesidad, justicia y posibilidad

La entidad sintetizó los fundamentos técnicos, urbanísticos y financieros en los siguientes puntos:

Necesidad socio-ambiental: a 30 años de la colocación de su piedra fundamental (12 de septiembre de 1996), el parque sigue inconcluso. El galpón-fosa es hoy una fosa a cielo abierto de 2,5 metros de profundidad que junta agua, basuras y propicia situaciones de inseguridad. Su conversión en el ECUM reactivaría socialmente la zona central del predio.

Justicia y equidad territorial: el Parque Federal es el segundo espacio público más concurrido de la capital provincial. La asociación remarcó que en Rosario ninguna de las cinco estaciones policiales quitó metros de parques consolidados, mientras que en la ciudad de Santa Fe dos de las tres unidades proyectadas afectaron predios públicos.

Viabilidad financiera (Posibilidad): la adjudicación del edificio policial (decreto 1547) se concretó por $14.728 millones frente a un presupuesto oficial de $18.057 millones. El saldo remanente de $3.328 millones alcanza para cubrir íntegramente la construcción del ECUM y el equipamiento faltante.

El informe completo de la Asociación Parque Federal