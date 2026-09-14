Más señalización en los accesos a Santa Fe: renuevan la cartelería en Circunvalación Oeste, Avenida de la Constitución y la Ruta 168

Los trabajos están a cargo del 7º Distrito Santa Fe, con personal y equipos propios, para mejorar la seguridad y orientación de quienes circulan por la zona.

Renovación de señalética. Se actualiza la cartelería en accesos clave a Santa Fe para mejorar la seguridad.

Trabajos propios:. Vialidad Nacional fabrica e instala la señalización con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe.

Corredores viales. Las tareas se concentran en RN 11, RN A007 y RN 168, incluyendo Circunvalación Oeste y Av. Constitución.

Renovación de señalética. Se actualiza la cartelería en accesos clave a Santa Fe para mejorar la seguridad.

Vialidad Nacional, a través del 7º Distrito Santa Fe , lleva adelante trabajos de renovación y colocación de nueva señalización vertical en distintos corredores viales que funcionan como accesos a la ciudad de Santa Fe .

Las tareas se concentran en tres rutas nacionales: la RN 11, la RN A007 y la RN 168 , con intervenciones sobre sectores de la Circunvalación Oeste, la Avenida Constitución Nacional y la Autovía Santa Fe-Paraná , respectivamente.

El objetivo es reforzar la información y orientación para los conductores que circulan por los principales accesos a la capital provincial.

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Dónde se colocará la nueva señalización

Los trabajos abarcan:

RN 11: distintos tramos de la Circunvalación Oeste .

RN A007: sectores de la Avenida Constitución Nacional .

RN 168: tramos de la Autovía Santa Fe-Paraná.

La intervención incluye tanto el reemplazo de carteles existentes como la incorporación de nueva cartelería donde se considera necesario reforzar la señalización.

Carteles fabricados en Santa Fe

La nueva señalización es confeccionada por el área de Señalamiento del 7º Distrito Santa Fe en los talleres propios del organismo.

De esta manera, Vialidad Nacional realiza con personal y equipamiento propio tanto la fabricación de la cartelería como las tareas de colocación.

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Las cuadrillas trabajan en las zonas contiguas a la calzada, instalando los postes de soporte y posteriormente los carteles, con el objetivo de generar la menor afectación posible sobre el tránsito.

Precaución al circular

Durante el desarrollo de las tareas, Vialidad Nacional implementa advertencias preventivas para informar a los conductores sobre la presencia de trabajadores y equipos en las inmediaciones de la calzada.

Desde el organismo solicitaron reducir la velocidad y circular con precaución en los sectores donde se desarrollen las intervenciones, debido al posible movimiento de personal y maquinaria vial.

Los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en los principales corredores nacionales que conectan con la ciudad de Santa Fe.