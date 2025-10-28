Uno Santa Fe | Santa Fe | salarios

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

Los sindicatos docentes de la provincia de Santa Fe volvieron a presionar por la reapertura de la paritaria salarial. “El gobernador fue contundente", afirmó el funcionario

28 de octubre 2025 · 14:07hs
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, ratificó el compromiso que el gobierno de “compensar” los salarios de los docentes santafesinos de acuerdo los últimos índices de inflación. Aunque la discusión en el marco de la paritaria docente está cerrada por lo que resta del año.

Goity brindó declaraciones a la prensa este martes durante la inauguración del Segundo Congreso del programa Santa Fe en Movimiento, que se desarrolla en el Salón Metropolitano de Rosario y concluirá mañana.

Provincia y docentes de todos los sectores ya cerraron la recomposición salarial hasta fin de año, pero Goity señaló: “El gobernador fue contundente. Este es un gobierno que no miente, que no hace demagogia y que es muy claro. Se va a reconocer el descalce salarial. Cada vez que vamos a una negociación, que es lógico que sea tensa, siempre tomamos el compromiso de preservar el salario en términos de los índices de inflación”.

El ministro de Educación profundizó en ese sentido: “Queremos ser muy contundentes con esto, se va a compensar, por supuesto. Eso fue lo que hicimos hasta ahora. Dimos la palabra y la vamos a cumplir. Vamos a compensar el descalce que se dio para que podamos llegar a fin de año equilibrado en la evolución salarial versus la evolución inflacionaria”.

Con relación a la forma en que se compensarán los salarios, Goity subrayó que “eso se va a resolver en los próximos días. Son cuestiones técnicas que deben resolver los ministerios de Economía y de Trabajo. Nosotros hacemos cosas que puede gustar o no, pero lo que decimos lo hacemos con mucha honestidad de cara con los compromisos que asumimos”.

Nota de Sadop

Desde Sadop confirmaron que presentaron una nota ante el Ministerio de Trabajo exigiendo la “inmediata convocatoria a paritaria del sector docente”. En el texto recuerdan que, pese al rechazo mayoritario de los maestros a la propuesta para el segundo semestre del año, el gobierno cerró la negociación colectiva por decreto.

“El resultado electoral que obtuvo el gobernador de la provincia fue claro y contundente. Es necesario cambiar el rumbo de la política provincial y atender los reclamos del sector docente que se hizo oír en las urnas”, señalaron los dirigentes gremiales.

Postura de Amsafé

Por su parte, desde Amsafé sostienen que el salario docente perdió alrededor del 30% de poder adquisitivo desde comienzos de 2024. “Muchos compañeros ya buscan otros ingresos, manejan Uber o hacen changas los fines de semana”, describió el secretario general, Rodrigo Alonso.

Según el estudio elaborado por el gremio, la caída real del salario fue del 23,27% en 2024 y del 5,35% en lo que va del año. “El Estado debe cumplir con sus compromisos, más allá de quién gobierne”, subrayó Alonso, quien también criticó la eliminación del Fonid, que representa unos $124.000 en un salario inicial de $818.000, y calificó de “extorsión” el plus por presentismo de $90.000.

UDA también se sumó al reclamo

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe solicitó "la urgente convocatoria a paritaria docente" y pidió que, luego de las elecciones del 26 de octubre, "el Gobierno reaccione realizando cambios profundos en el Gabinete provincial".

"Los santafesinos nos expresamos en las urnas y, a partir de los resultados, la Casa Gris debe cambiar el rumbo. Algo debe aprender luego del fracaso electoral", expresaron desde la entidad.

"Los docentes no llegamos a fin de mes, pero los funcionarios gastaron millones en publicidad y gastos de campaña: inviertan en educación", finalizaron.

