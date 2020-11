Salud avaló la presencialidad en las escuelas: "Notamos desgaste y mucha tristeza en los niños"

LEER MÁS: Las vacunas contra el coronavirus llegarían en enero a Santa Fe

Durante una visita a la zona de Bouchard y Benito Álvarez, en la zona norte de Rosario, y durante la presentación del Plan Incluir, Martorano hizo declaraciones al programa "Todos en la Ocho", y al ser consultada sobre los dichos de su par de Educación destacó que si bien no tenía en claro cuándo será la fecha de implementación de esa medida "es una prioridad pensar en algún tipo de presencialidad. Hay un desgaste y muchos tristeza en los niños y empiezan a haber algunos cuadros que nos preocupan".

La titular de la cartera de Salud detalló luego que "los más pequeños requieren del contacto con su familias pero también con sus compañeros, con actividades que tengan que ver con lo lúdico. Obviamente que esto tiene que ver con el cuidado de los chicos y de los mayores que están con ellos. Seguiremos trabajando con Educación, más allá de las 59 escuelas que hoy tienen presencialidad, para ver si podemos ir elevando esa cifra y si se pueden aumentar, de alguna manera, encuentros al aire libre".

También la ministra se refirió al descenso de casos de coronavirus en la provincia y sobre el tema insistió en que "no debemos relajarnos para nada, estos números no quieren decir que esto haya pasado. No sabríamos estar leyendo lo que pasa en Europa".

Acerca de si se podría hablar de amesetamiento, Martorano explicó que "si se van viendo las barras, hubo un pico que fue más o menos para el 20 de octubre con 3.000 casos, luego empezó a descender y hoy se sostiene. Incluso va a bajar en la zona sur, pero en la ciudad de Santa Fe hay una mayor ocupación de camas. Pero hay que redoblar esfuerzos porque hay que cuidar lo que se logró. Si no, volvemos de nuevo para atrás"-

Las tan esperadas vacunas

Una vez más la ministra fue consultada sobre el plan de vacunación y allí volvió a aclarar que no está claro cuántas dosis llegarán al país "ni cuándo ni cuáles. Sabemos que son tres las pre adquiridas, la de Pfizer, que mayormente va quedar en Buenos Aires; la Sputnik V, y la de Oxford, que llegaría en marzo. La rusa podría estar en enero y se está trabajando en la logística para repartirla en las cinco regiones, Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista y desde allí ir distribuyéndolas a través de cámaras especiales que estamos adquiriendo"

Al mismo tiempo, recordó que quiénes recibirán primero la vacuna serán los integrantes "del sistema de salud, el personal de seguridad y los trabajadores esenciales. Se vacunará mucha gente en poco tiempo y eso es lo complicado. Para ese núcleo necesitamos al menos un millón de vacunas", al tiempo que resaltó que la aplicación de la misma "no será obligatoria".

Al ser consultada sobre si podría llegar a haber modificaciones para las reuniones familiares en las próximas Fiestas, Martorano recalcó que desde el ministerio a su cargo se continuará "trabajando pensando en llegar bien a las Fiestas", al tiempo que aclaró que en esta ocasión "no serán las Fiestas habituales". De todos modos, dejó en claro que si en el período que queda hasta diciembre, y si se mantienen los cuidados y protocolos, "probablemente podamos reunirnos manteniendo ciertos cuidados. En principio podrían ser hasta 10 personas, y siempre apuntando al cuidado de los mayores".