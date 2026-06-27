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San Justo: intentó robar en un local, quedó semidesnuda en el forcejeo y fue detenida cuando regresó a pedir que borren las imágenes

La mujer que intentaba llevarse dinero terminó sin ropa de la cintura para arriba. Dos horas después, regresó a los gritos y rompió un vidrio

27 de junio 2026 · 12:13hs
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Una mujer ingreso  arobar a un comercio

captura pantalla

Una mujer ingreso  arobar a un comercio, forcejeó con el dueño, quedo semidesnuda y volvió a las horas a pedir que borren las imágenes de las cámaras. La detuvieron

En San Justo, ciudad de la provincia de Santa Fe, ocurrió un intento de robo insólito. Una mujer ingresó a un local con el objetivo se llevarse cosas y forcejeo con la comerciante al extremo de quedar casi desnuda. Más tarde, regresó y pidió que borren las imágenes de la cámara de seguridad. Finalmente, fue detenida.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, cuando una joven ingresó a un almacén en modo clienta. Vestida con una campera negra y una capucha que le cubría la cabeza, pidió una bebida. Sin embargo, antes de que la comerciante pudiera acercarse al mostrador, la mujer se abalanzó sobre la caja registradora e intentó apoderarse del dinero que había en su interior.

Acto seguido, aparece la encargada del local que corrió hacia el mostrador y comenzó a forcejear con la sospechosa. “Te estoy filmando, te estoy filmando, desgraciada”, se la escucha decir en las imágenes mientras intenta recuperar el dinero.

Durante el enfrentamiento, la joven llegó a golpear a la comerciante en la cabeza con su puño y recibió una reacción similar. El forcejeo fue tan intenso que el dinero cayó al piso y la mujer perdió la ropa, quedando desnuda de la cintura para arriba.

Finalmente, huyó mientras intentaba vestirse. Pero la escena no terminó ahí. Dos horas después volvió. Ingresó al local y reclamó: “Más vale que borres el video”. Tanto la encargada del comercio como los empleados comenzaron a discutir con la mujer, que antes de retirarse, rompió un vidrio del negocio.

Según trascendió, en ese momento pudieron retenerla y al llegar la policía se realizó el procedimiento correspondiente. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

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San Justo robo mujer imágenes
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