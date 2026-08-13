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UTA nacional lanzó un paro de colectivos para este viernes: qué pasará en la ciudad de Santa Fe

El conflicto se originó tras el fracaso de las negociaciones paritarias entre el gremio y las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Los empresarios pidieron la conciliación obligatoria

13 de agosto 2026 · 10:17hs
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Servicios de colectivos en la ciudad de Santa Fe

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Servicios de colectivos en la ciudad de Santa Fe

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) nacional ratificó un paro de colectivos por 24 horas para este viernes 14 de agosto, en reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores del transporte del interior del país.

La medida de fuerza comenzará a las 0 de este viernes y, de mantenerse sin modificaciones, afectará a los servicios de corta y media distancia del interior, incluyendo el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe.

Paro de colectivos: cuál es el reclamo de la UTA

El conflicto se originó tras el fracaso de las negociaciones paritarias entre el gremio y las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El principal reclamo de la UTA es reducir la brecha salarial entre los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sindicato exige que los empleados de las distintas provincias reciban un incremento salarial equivalente al que ya fue acordado para los trabajadores del AMBA.

Desde el gremio señalaron que las negociaciones llevan más de 90 días sin alcanzar un acuerdo y advirtieron que la situación se volvió “insostenible” ante la falta de una propuesta concreta para recomponer los salarios.

La decisión fue ratificada por el Consejo Directivo Nacional de la UTA, por lo que el paro continúa vigente para este viernes.

Cómo afectará el paro de colectivos en Santa Fe

La medida alcanzaría a todas las jurisdicciones del interior del país, entre ellas la provincia de Santa Fe. En la capital provincial, el paro podría provocar una interrupción total del servicio de colectivos urbanos durante el viernes, afectando a miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse.

Por el momento, si no se anuncia una modificación de la medida, no funcionarán los colectivos urbanos en Santa Fe durante la jornada de este viernes 14 de agosto.

Las empresas pidieron la conciliación obligatoria

Ante el anuncio de la UTA, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó que se dicte la conciliación obligatoria, con el objetivo de frenar la medida de fuerza y retomar las negociaciones salariales.

Hasta el momento, esa instancia no había sido dispuesta, por lo que el paro de colectivos continúa previsto.

La situación permanece bajo seguimiento de las autoridades nacionales, las cámaras empresarias y los representantes sindicales. Durante las próximas horas podrían producirse nuevas reuniones o decisiones que modifiquen el escenario.

• LEER MÁS: Créditos para renovar colectivos, taxis y remises en Santa Fe: quiénes pueden acceder y cuáles son los montos

UTA paro viernes Santa Fe
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