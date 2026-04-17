Santa Fe administrará rutas nacionales con peajes: cómo impacta el decreto de Milei

La medida permite licitar obras y cobrar peajes. El foco inicial está puesto en mejorar la conexión con los puertos del Gran Rosario

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó este viernes un nuevo esquema para la gestión de rutas nacionales que impacta de lleno en la provincia de Santa Fe. A través del Decreto 253/2026 , el Ejecutivo delegó en la administración de Maximiliano Pullaro la facultad de otorgar concesiones de obra pública con peaje sobre corredores que atraviesan su territorio.

La medida habilita a la provincia a avanzar en la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas nacionales mediante esquemas de concesión a empresas privadas, mixtas o entes públicos provinciales . Esto implica que Santa Fe podrá licitar, adjudicar y explotar tramos viales , incluyendo el cobro de peajes como mecanismo de financiamiento.

Uno de los puntos centrales es la intervención sobre la ruta A012, considerada estratégica para mejorar los accesos a los puertos del Gran Rosario. Se trata de un corredor clave para la logística agroexportadora, donde el gobierno provincial busca avanzar de manera inmediata.

Planes en marcha para la A012

El Ministerio de Obras Públicas santafesino ya diseñó un plan de contingencia de unos 5.000 millones de pesos para mejorar el estado actual de la calzada. En paralelo, trabaja en un proyecto de largo plazo que contempla la creación de un ente público-privado, con participación de comunas, que permita financiar el mantenimiento mediante una tasa única a camiones que ingresen a terminales portuarias.

Además, la provincia cuenta con financiamiento aprobado de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para llevar adelante el plan integral.

Cómo funcionará el nuevo esquema

Para hacer efectiva la delegación, Santa Fe deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán aspectos clave:

Tramos de rutas incluidos

Plazo de concesión (hasta 30 años)

(hasta 30 años) Esquema de financiamiento y tarifas

Plan de obras y cronograma

Una vez aprobado cada convenio, la provincia tendrá un año para llamar a licitación. Si no cumple ese plazo, perderá la delegación sobre ese tramo.

Peajes, control y responsabilidades

El decreto establece que los ingresos por peajes deberán destinarse exclusivamente al tramo concesionado, sin posibilidad de redirigir fondos a otras obras.

También fija que la provincia asumirá la responsabilidad legal por los contratos y eventuales reclamos, manteniendo indemne al Estado nacional.

A pesar de la delegación, la propiedad y jurisdicción de las rutas seguirán siendo nacionales, y la Nación conservará el control técnico. Incluso, podrá retomar la gestión en caso de razones de interés público.

Un cambio en la gestión vial

Santa Fe forma parte de un grupo de nueve provincias incluidas en esta primera etapa, junto a Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Corrientes.

Según el Gobierno nacional, la iniciativa busca “fortalecer el federalismo” y mejorar la infraestructura vial mediante una mayor participación de las provincias, en un contexto de reclamos por el deterioro de rutas nacionales.

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