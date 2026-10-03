Santa Fe bajo alerta amarillo por tormentas: cómo estará el tiempo este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta. Se esperan lluvias intensas en períodos cortos, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros. En la ciudad de Santa Fe, el tiempo continuará inestable durante la mañana y mejorará hacia la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta que abarca a los departamentos La Capital , San Jerónimo y Garay, en la provincia de Santa Fe , durante la mañana de este sábado. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", informó el organismo

El comienzo de este sábado e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada, con lluvia y una temperatura de 15.8º a las 9 de la mañana y una m áxima prevista de 22° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son inestables. En el día de la fecha, la presencia de un sistema de baja presión sobre la región oeste del país, lo que condiciona la configuración de las masas de aire en la zona central, aportando mayor humedad y con ello genera condiciones de inestabilidad. Esta situación permite que desde las primeras horas de la mañana hoy las condiciones se inestabilicen y permitan la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en nuestra región, y gran parte de la mañana, mejorando las condiciones hacia la tarde, pero manteniendose con nubosidad variada en los próximos días . Respecto a las temperaturas, no deberían presentar una variación muy importante, manteniéndose dentro de los rango térmicos observados durante los últimos días.

Domingo con cielo algo nublado, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la tarde/noche y condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12° y poco cambio de las máximas, 23°. Vientos leves del sector sur, cambiando a leves o moderados del este.

En tanto para el lunes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse hacia la tarde. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 15° y máxima 24°. Vientos leves a moderados prevaleciendo del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

Por último martes con cielo con nubosidad variable a nublado y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 14° y máxima 24°. Vientos leves a moderados prevaleciendo del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

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